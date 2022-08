Súčasťou osláv 78. výročia SNP v Trnave bude aj poľný vojenský tábor

Trnava 22. augusta (TASR) – Krajské oslavy 78. výročia Slovenského národného povstania (SNP) sa v Trnave uskutočnia v piatok až nedeľu 26. - 28. augusta. V ich úvode si občania pri Pamätníku SNP uctia pamiatku hrdinov národnooslobodzovacích bojov položením vencov. Západoslovenské múzeum v ten deň otvorí výstavu Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944.



Fotografická výstava zachytáva problematiku vzniku, existencie a zániku povstaleckej 1. československej armády na Slovensku, vznikla v spolupráci Múzea SNP v Banskej Bystrici s Vojenským historickým ústavom Bratislava. Po vernisáži bude múzeum vo svojej kinosále v podzemí premietať dokumentárny film o účasti trnavskej posádky v bojoch SNP, repríza sa uskutoční pre verejnosť v sobotu aj v nedeľu (27. - 28. 8.).



Na nádvorí Domu hudby Mikuláša Schneidra Trnavského sa na pozvanie organizátora osláv Trnavského samosprávneho kraja usídli dočasne na piatok a sobotu Klub vojenskej histórie (KVH) Trnavská posádka. "Chceme v poľnom tábore záujemcom sprítomniť podmienky, za akých pred 78 rokmi účinkovali vojaci i dobrovoľníci," uviedol pre TASR Martin Ostrovský z KVH. Rozložia tam štáb, poľnú kuchyňu, ošetrovňu i poštu. Piatkový večer spríjemní aj koncert hudby 30. až 50. rokov minulého storočia.



Pripomienka výročia SNP sa v Trnave viaže k udalostiam odchodu vojakov trnavskej posádky a dobrovoľníkov do bojov povstania. Zhruba 3500 mužov odišlo 30. augusta 1944 od vtedajších kasární, pred ktorými Pamätník SNP v súčasnosti stojí. Trnavská posádka bola spolu s letcami z Piešťan jedinou zo západného Slovenska, ktorá takto zareagovala na meniacu sa situáciu na vojnovej mape. Posádky v Bratislave, Seredi, Hlohovci, Nitre, Trenčíne i v Novom Meste nad Váhom sa do SNP zapojiť odmietli.



Trasa Trnavčanov viedla z Trnavy cez Hlohovec, Topoľčany a Partizánske smerom na Žarnovicu. Zapojili sa do bojov v oblasti Hronský Beňadik, Zlaté Moravce, Píla, Horné a Dolné Hámre, Nová Baňa, Žarnovica a Kremnica. Vedenie posádky neskôr rozhodlo o vytvorení práporu Dunaj, ktorý zostal v oblasti Žarnovice a Kremeň a ktorý sa presunul do Kremničky pri Banskej Bystrici a bránil úsek pri Sklenom, Handlovej a Prievidzi.