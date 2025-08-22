Súčasťou krajských osláv výročia SNP na Jankovom vŕšku budú i výstavy

< sekcia Regióny
Uhrovec 22. augusta (TASR) - Trenčianske krajské oslavy 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v sobotu (23. 8.) na Jankovom vŕšku pri Uhrovci v okrese Bánovce nad Bebravou ponúknu pochod Nesmrteľného pluku, kultúrny program i tematické výstavy. Súčasťou programu budú opäť i sprievodné podujatia v podobe športových aktivít. Informoval o tom referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Lukáš Trnkóci.
„Otvorenie krajských osláv pri príležitosti pripomenutia si 81. výročia povstania sa uskutoční už tradične pri pamätníku SNP na Jankovom vŕšku. Podujatie o 10.30 h otvorí dychová hudba Ostratičanka, súčasťou bude aj pochod Nesmrteľného pluku v sprievode rodinných príslušníkov padlých vojakov, po ktorom za zvukov vojenskej hudby prebehne pietny akt kladenia vencov,“ uviedol Trnkóci.
Program podľa neho bude následne pokračovať v Uhrovci, kde organizátori pre návštevníkov od 13.00 h pripravili tematické výstavy venované SNP a druhej svetovej vojne, ako aj prezentáciu dobovej výzbroje a výstroje v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Trenčín.
Súčasťou programu budú tiež športové aktivity vrátane futbalového a kolkárskeho turnaja o Pohár SNP. V Mestskej športovej hale v Bánovciach nad Bebravou sa zároveň uskutoční 55. ročník hádzanárskeho turnaja. Šport doplní kultúrny program i aktivity pre deti.
„Z dôvodu lepšej dostupnosti na podujatie zabezpečili organizátori pre verejnosť aj bezplatnú autobusovú dopravu z Bánoviec nad Bebravou na Jankov vŕšok spojmi o 9.30 h a 10.00 h. Naspäť do mesta budú autobusy premávať o 12.00 h a 12.30 h,“ doplnil Trnkóci.
