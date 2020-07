Súčasťou novej tržnice v Moldave nad Bodvou bude ekologická strecha

Moldava nad Bodvou 23. júla (TASR) – Budovanie novej tržnice v Moldave na Bodvou je v záverečnej fáze. Pre TASR to uviedla hovorkyňa radnice Jana Kovácsová s tým, že práce by mali byť hotové do konca prázdnin. Súčasťou trhoviska bude aj takzvaná zelená strecha s rozlohou 313 štvorcových metrov.



Nový priestor pri Inkubátore v rozpočtovom náklade viac ako 168.000 eur bude slúžiť na predaj miestnym, ale i zahraničným pestovateľom ovocia a zeleniny. Cieľom je zvýšiť zamestnanosť v dotknutom území. Umiestnením zelenej strechy na drevený prístrešok chcú prispieť k ekológii. Podľa mesta to má viacero výhod. „Predovšetkým zelená strecha zadržiava vodu. Technológia hydroakumulačnej vrstvy umožňuje čerpať dažďovú vodu rastlinkám, a tak sa strecha nielen neprehrieva, ale aj vytvára zdravé prostredie s prirodzenou vlhkosťou. Strecha zadrží v lete 70 až 90 percent všetkých zrážok, ktoré by sa inak odviedli do kanalizácie,“ povedala Monika Al Aliová z oddelenia výstavby, plánovania a projektovania mestského úradu s tým, že povrch zelenej strechy sa neprehrieva a najmä pri drevostavbách znižuje riziko požiaru a jeho šírenia.



Zelená strecha podľa radnice tvorí aj biofilter. Rastliny na streche zachytávajú prach a škodlivé látky v ovzduší. Prirodzene pohlcujú CO2 a produkujú kyslík. Prínosom je aj zvýšenie biodiverzity prostredia. „Plochy pokryté širokou škálou vegetácie poskytujú domov mikroorganizmom, bezstavovcom, drobnému hmyzu a vtákom. Zdravý a fungujúci ekosystém vytvára príjemné prostredie,“ dodala.



Uvedená zelená strecha je navrhnutá ako extenzívna, čiže takmer bez údržby. Vegetačný kryt hrúbky 20 až 40 milimetrov tvoria rozchodníky znášajúce aj extrémne podmienky, ktoré sú uložené v substráte - minerálnej vlne. Od nosnej konštrukcie prístreška sú odizolované hydroizolačnou fóliou a separačnou doskou – drenážnou vrstvou. Celá strecha je realizovaná v sume necelých 20.000 eur.



Výstavba trhoviska je súčasťou akčného plánu zamestnanosti pre slovensko-maďarský región Krásny Cserehát. Ide o čiastkový projekt Meet the local needs v rámci programu Interreg V-A Slovensko- Maďarsko. Okrem Moldavy nad Bodvou pribudne trhovisko aj v Buzici v okrese Košice-okolie a v troch obciach na maďarskej strane.