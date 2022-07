Súčasťou olympijského festivalu mládeže budú aj ceremoniály

Banská Bystrica 19. júla (TASR) – Súčasťou Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) Banská Bystrica 2022 bude aj niekoľko ceremoniálov. Organizátori o tom informujú na oficiálnej webstránke EYOF s tým, že otvárací ceremoniál bude v deň začiatku festivalu v Banskej Bystrici.



Pripomínajú, že sa uskutoční v prvý večer EYOF (24. 7.) na hlavnom pódiu v Parku pod Múzeom SNP. Mladým športovcom a návštevníkom podľa nich priblíži myšlienku olympijského hnutia a podstatu tohto športového podujatia. "Súčasťou programu bude predstavenie športovcov a realizačných tímov 48 zúčastnených krajín," uvádzajú s tým, že pôjde o oficiálne otvorenie s kultúrnym programom a zapaľovaním ohňa mieru. Budú na ňom všetci účastníci a hostia EYOF Banská Bystrica 2022. Otvárací ceremoniál sa začína o 20.30 h.



V deň začiatku festivalu mládeže tak budú mať ľudia možnosť vidieť a pozdraviť defilé všetkých 3500 domácich a zahraničných účastníkov a športovcov podujatia. V čase približne o 19.00 h sa vydajú z Národného atletického štadióna SNP na Štiavničkách popri nákupnom centre na Námestie SNP a cez Kapitulskú ulicu sa dostanú do Parku pod Pamätníkom SNP.



Záverečný ceremoniál sa uskutoční v posledný deň festivalu (30. 7.). Oficiálnym večerným programom bude zhasnutie ohňa mieru a symbolické odovzdanie ďalšiemu organizátorovi. "Počas úvodného a záverečného ceremoniálu bude jeden jazdný pruh na Námestí slobody vyhradený pre autobusy športových výprav, ktoré budú odvážať športové výpravy do ich ubytovacích zariadení," zdôrazňujú organizátori.



Konštatujú tiež, že Banskú Bystricu počas šiestich súťažných dní čaká aj 120 medailových ceremoniálov na 13 športoviskách. "Cieľom medailového ceremoniálu je v slávnostnej atmosfére oceniť športovcov, ktorí na festivale získajú medailu a zároveň podporiť olympijské hodnoty," dodávajú s tým, že dekorovanie športovcov bude v mieste konania súťaže. Oceňovaní sú športovci na prvých troch miestach zlatou, striebornou a bronzovou medailou. "Medaily sú v tvare srdca, čo je symbolické v súvislosti s dejiskom festivalu. Mesto Banská Bystrica je často označované ako srdce Slovenska," ukončili.



V rámci EYOF Banská Bystrica 2022 sa predstavia športy na 13 športoviskách v Banskej Bystrici, Badíne, Slovenskej Ľupči, Detve a vo Zvolene. Budú to atletika, basketbal, bedminton, cyklistika, džudo, hádzaná, plávanie, športová gymnastika, tenis a volejbal. Podujatie sa uskutoční na strednom Slovensku od 24. do 30. júla.