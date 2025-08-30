< sekcia Regióny
Súčasťou osláv SNP v L. Mikuláši bol prekážkový beh za zvuku výbuchov
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 30. augusta (TASR) - Oslavy Slovenského národného povstania (SNP) v Liptovskom Mikuláši v sobotu obohatil beh s názvom Operácia Háj. Bežci absolvovali 800-metrovú trať na mieste, kde počas druhej svetovej vojny prebiehali ťažké boje.
„Dnešný beh je jednou z foriem, ako si pripomenúť tie hrôzy druhej svetovej vojny a SNP. Operácia Háj, ktorá tu dnes prebehla, prispieva k tomu, aby hlavne mladá generácia, ktorá dnešné preteky absolvovala, si takto priblížila odkaz SNP. Pietne spomienky, ktoré sa organizujú, nie sú až tak blízke tým mladším generáciám a toto je, myslím si, veľmi vhodná forma na priblíženie sa takýmto odkazom,“ uviedol viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič.
Pretekári mali na výber dve kategórie - Trail Sprint a Elite Mission. Kým prvá kategória bola behom do strmého kopca lesným terénom na čas, druhá priniesla ešte väčšiu výzvu v podobe náročných prekážok, dymu a zvuku výbuchov. Sťažené to mali aj predpísaným odevom v podobe maskáčov a pevnej obuvi.
Netradičnú verziu spomienky na udatnosť bojovníkov pripravila samospráva s organizáciou Runiverse. „Trať je zaujímavá tým, že tento kopec bol vyslovene posiaty telami z druhej svetovej vojny pri oslobodení. Chceli sme tu zorganizovať niečo, čo spojí mládež s históriou, nakoľko táto generácia už vie málo o tom, čo sa tu reálne dialo, a boli to naozaj dôležité boje, ktoré nás myslím, že formujú dodnes,“ priblížil Marek Trnovský z Runiverse.