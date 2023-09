Súčasťou osláv výročia Lieskovca bude otvorenie hasičskej zbrojnice

Lieskovec 3. septembra (TASR) - Aj otvorenie novej hasičskej zbrojnice bude súčasťou osláv 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Lieskovec v okrese Zvolen. Oslavy sa uskutočnia v sobotu 9. septembra. Pre TASR to uviedol starosta obce Michal Turay.



Ako informoval, symbolický základný kameň novej zbrojnice položili miestni dobrovoľní hasiči v júni 2021. "Práce na stavbe odštartovali slávnostným výkopom a dobrovoľní hasiči následne celú stavbu pomáhali brigádnicky stavať," dodal.



Podľa neho tamojší hasiči už niekoľko rokov budujú nanovo aj svoj dobrovoľnícky hasičský zbor. "K výkonu služby verejnosti nevyhnutne potrebovali hasičskú zbrojnicu, kde by mali sústredené všetko potrebné k rýchlemu nasadeniu. Napríklad len v roku 2022 boli povolaní do zásahu 15-krát," konštatoval.



V rámci osláv výročia čaká obyvateľov a návštevníkov obce bohatý kultúrny program, zostavený z mozaiky rôznorodých multižánrových vystúpení. Začiatok o 14.00 h obstará vystúpenie hudobnej skupiny Pacipacifik na ulici Na Barinách, kde si návštevníci budú môcť pozrieť aj unikátnu súkromnú zbierku historických motocyklov. Od 16.30 h sa uskutoční spanilá jazda veteránov obcou. Od 17.00 h predvedú na námestí pred obecným úradom mladí umelci skejtbordovú show. Nasledovať bude slávnostné otvorenie novej hasičskej zbrojnice na ulici Hájik, spojené s jej prehliadkou.



Hlavný program osláv bude v obecnom amfiteátri so začiatkom o 19.30 h.