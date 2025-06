K pamätníku leteckej tragédie vo Vysokých Tatrách pribudla relikvia

Vysoké Tatry 26. júna (TASR) - Súčasťou pamätníka najväčšej leteckej tragédie vo Vysokých Tatrách, pri ktorej zahynulo sedem členov posádky záchranárskeho vrtuľníka, je odteraz relikvia pápeža Jána Pavla II. Iniciátorom myšlienky je Gabriel Jamnický, ktorého brat Bernard pri leteckom nešťastí pred 46 rokmi prišiel o život. Relikviu s kvapkou krvi poľského pápeža daroval Tatrancom kardinál Stanislaw Dziwisz a nedávno boli pre ňu priamo v Krakove. Osadili ju do pamätníka v stredu (25. 6.).



„Je to 46 rokov, odkedy v Mlynickej doline havaroval vrtuľník horskej služby, zahynulo pri tom päť záchranárov a dvaja piloti a medzi nimi bol aj môj najstarší brat. Spojil som také dve významné jubileá, vlani, keď sme pamätník odhalili, to bolo 45 rokov od pádu vrtuľníka a tento rok je 30 rokov, odkedy bol Ján Pavol II. vo Vysokých Tatrách. Chceli sme, aby aj ďalšie generácie do budúcna vedeli, čo sa tu udialo,“ zdôvodnil Jamnický, pre ktorého bola nedávna návšteva Krakova silným duchovným zážitkom. Podľa vlastných slov ani nedúfal, že mu Dziwisz daruje relikviu prvého stupňa. Ide o kvapku krvi, ktorú Jánovi Pavlovi II. odobrali počas života pri lekárskom vyšetrení.



Biskup František Rábek mal možnosť participovať pri príprave pamätníka a bol nápomocný aj teraz. „Oslovil ma pán Jamnický, že keď už je tu reliéf portrétu svätého Jána Pavla II., bolo by krásne, keby tu bola aj jeho relikvia. Majiteľom relikvie je jeho bývalý sekretár, terajší kardinál Dziwisz, tak som do Krakova napísal prosbu, aby relikviu daroval na tento účel,“ priblížil Rábek, ktorý sa s poľským pápežom poznal osobne a mal s ním blízky vzťah.



Pamätník v tvare písmena „L“ ako láska stojí blízko Vily Ilona a má symbolizovať spojenie duchovného i pozemského sveta. Je na ňom vyobrazenie Jána Pavla II. ako patróna horských záchranárov a takisto sedem sĺz za sedem obetí. Autorom umeleckého diela z čiernej žuly zo Zambie je Milan Opalka, podľa ktorého je relikvia umiestnená priamo v pamätníku veľmi vzácna. „Tatry sú krásne, pre oči, pre srdce, ale myslím si, že toto je krása duchovná. Priznám sa, neveril som, že sa nám to podarí. Mal som z toho eufóriu, naozaj je to genius loci, bol to nesmierny zážitok, keď sme boli v Krakove. Hmota je mŕtva a teraz mám taký pocit, že sa niečo oživuje, že tam prišiel duch, teraz je to úplné,“ zhodnotil Opalka.



Ide v poradí o druhú relikviu na území Vysokých Tatier, obe Tatrancom daroval práve kardinál Dziwisz. „Táto nová bude prístupná 24 hodín denne, kedykoľvek môžu ľudia prísť a potešiť sa aspoň takto prítomnosťou Svätého Otca, ktorý tu na tieto miesta chodil a mal ich mimoriadne rád,“ uviedol primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák a verí, že sa pamätník aj vďaka tomu stane novým pútnickým miestom. Druhá relikvia sa nachádza v kostolíku v Novom Smokovci a aj takýmto spôsobom si chcú Tatranci uctiť Svätého Otca. Primátor ubezpečil, že relikviu budú strážiť, a pevne verí, že sa nikto nepokúsi ju ukradnúť.