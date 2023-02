Súčasťou projektu Tatranskej galérie Art & Holocaust je i nová výstava

Poprad 23. februára (TASR) - Tatranská galéria v Poprade si pre návštevníkov v rámci medzinárodného projektu Art & Holocaust pripravila výstavu Pamäť miesta a mesta. Riaditeľka galérie Anna Ondrušeková informovala, že inštaláciu, ktorá rôznymi spôsobmi zobrazuje problematiku holokaustu, pripravili v spolupráci s Múzeom židovskej kultúry a ďalšími autormi.



"Predstavíme diela ôsmich známych slovenských umelcov, sú to Imrich Weiner-Kráľ, Adolf Frankl, Ľudovít Feld, Elena Lazinovská, Anna Hausová, Ľubomír Stacho, Štefan Kovaľ a Boris Németh," vymenovala Ondrušeková. Zámerom všetkých aktivít spomínaného projektu je, aby umelci svojimi dielami reagovali na génia loci daného miesta poznačeného traumou holokaustu.



"Spomedzi autorov, ktorí sa téme holokaustu venujú či venovali, sme zámerne vybrali žijúcich aj nežijúcich, rôznych vekových kategórií," dodala riaditeľka. Mnohí z nich zažili holokaust, niektorí sprostredkovane cez spomienky blízkych, a tá najmladšia generácia z rozprávania, prípadne filmovej či literárnej tvorby. "Zážitky, spomienky a dojmy sú otrasné, no ľudstvo je stále nepoučiteľné. Je preto potrebné naďalej odovzdávať svedectvo hrôzy holokaustu aj takouto sprostredkovanou formou cez výtvarné umenie či fotografiu," skonštatovala Ondrušeková.



Výstava má podľa nej okrem silného emotívneho zážitku z tvorby jednotlivých umelcov za cieľ očistiť naše svedomie a byť mementom pre rôzne nenávistné prejavy dnešných dní. Prostredníctvom besied, filmových premietaní či rozprávania umelcov chcú v Poprade poučiť, zdôrazniť a želať si, aby sa slovo holokaust časom stalo archaizmom, pripomínajúcim najtemnejšiu stránku ľudskej civilizácie.



"V rámci otvorenia výstavy sa v piatok 24. februára o 11.00 h v priestoroch starej elektrárne uskutoční aj premietanie filmu Zachor - po slovensky Pamätaj, v réžii Moniky a Ľubomíra Stacho. Snímka prostredníctvom svedectiev piatich preživších mapuje pamäť miesta Laskár neďaleko Novák, kde bol v 40. rokoch 20. storočia zriadený koncentračný a pracovný tábor pre Židov," upozornila Ondrušeková. Súčasťou vernisáže bude o 17.00 h i krátka prezentácia diel zo zbierok Múzea židovskej kultúry. Výstavu môžu návštevníci galérie vidieť do 2. apríla.