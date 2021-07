Súčasťou projektu na trnavskom sídlisku Družba je aj umelý potok

Trnava 12. júla (TASR) – Mesto Trnava sa chystá na ďalšiu z revitalizácií vnútroblokov, v rámci ktorej modernizuje sídliskové priestory postupne vo všetkých obytných štvrtiach mesta. Na rad prichádza Agátka na Hlbokej ulici na sídlisku Družba, ktorá je podľa informácií hovorkyne Veroniky Majtánovej v štádiu verejného obstarávania. Súčasťou projektu je aj 280 metrov dlhý a meter široký umelý potok.



Celková predpokladaná hodnota zákazky je 1,25 milióna eur. „Aj pri tejto revitalizácii sú súčasťou opatrenia zamerané na adaptáciu na zmenu klímy a manažment dažďovej vody, teda jej zadržiavanie priamo v území, kde zrážky spadli. Plánovaný potok bude mať hĺbku od desiatich do 20 centimetrov, aby bol bezpečný aj pre najmenšie deti. Ústiť bude v jazierku, cirkuláciu prúdenia vody zaistí spád kopca,“ uviedla hovorkyňa. Voda potečie pozdĺž celého parku a spríjemní oddychové aktivity ľudí v tejto lokalite mesta.



Úpravou prejde samotný kopec Agátka, na ktorom tiež vznikne priestor na oddych. Obyvatelia tejto lokality dostanú aj komunitnú záhradu, kde budú môcť pestovať zeleninu a ovocie. „Výnimočný projekt počíta s trampolínovou zónou na ihrisku na kopci za sociálnou poisťovňou, rozmanitými vodnými prvkami, ako napríklad morskou hviezdicou s dýzou, petangovým ihriskom či unikátnou rotačnou šmykľavkou aj pre dospelých. Pribudnú tiež verejné toalety so zázemím,“ dodala Majtánová. Doplnia drevené herné prvky a vysadia ďalšie stromy na celej ploche parku. Obnovené budú tiež chodníky, počíta sa i s napojením Agátky na sieť cyklotrás.



Verejnosť mala možnosť už v roku 2017 vyjadriť svoje návrhy a pripomienky k pripravovanému projektu prostredníctvom dotazníkov. „Výsledky prieskumu verejnej mienky mesto zapracovalo do podkladov architektonickej súťaže, pretože cieľom participatívneho plánovania je pristupovať k tvorbe verejných priestorov tak, aby ich výsledná podoba zodpovedala potrebám návštevníkov a slúžila im čo najlepšie,“ dodala hovorkyňa mesta.