Súčasťou rekonštrukcie Spišského hradu je čistenie travertínových skál
Autor TASR
Spišské Podhradie 3. februára (TASR) - V rámci rozsiahlej rekonštrukcie Spišského hradu prebieha aj citlivá obnova travertínových skál. Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči na sociálnej sieti informovalo, že skalné masívy aj v súčasnosti prechádzajú odborným čistením.
Jeho cieľom je postupné odstránenie tmavého povlaku a obnova ich prirodzenej farebnosti. „Realizované práce prispievajú k zlepšeniu technického stavu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) a k zachovaniu jej autentického vzhľadu,“ uviedlo múzeum. Ešte v decembri minulého roka stavbári v rámci sanácie románskeho paláca ukončili montáž oceľovej konštrukcie.
Obnova Spišského hradu je financovaná z Programu Slovensko, prostredníctvom národného projektu Ministerstva kultúry SR s celkovým príspevkom takmer 20 miliónov eur. Múzeum ešte vlani v novembri informovalo, že hlavnou aktivitou je prostredníctvom vzájomne previazaných subaktivít stavebno-technická obnova najhodnotnejšej časti takzvaného horného hradu, ktorý je aktuálne vzhľadom na havarijný stav uzavretý. Projekt zahŕňa aj neodkladnú statickú záchranu románskeho palácu, archeologický a doplňujúci architektonicko-historický výskum, realizáciu novej muzeálnej expozície v obnovenej časti hradu vrátane viacerých prvkov informačnej debarierizácie.
„Projekt berie ohľad na koordináciu existujúcich kultúrnych aktivít a potrieb regiónu a SR, spolu s novými príležitosťami s dôrazom na popularizáciu tradícií a histórie, umenia a kultúry. Dlhodobým pozitívom bude, že obyvatelia a turisti budú vo zvýšenej miere využívať NKP pre svoje kultúrne a voľnočasové aktivity. Obnova vytvorí priestor pre ponuku kultúrnych služieb s cieľom inklúzie neaktívnych osôb a osôb zo znevýhodnených skupín a prinesie možnosť rozvoja doplnkových služieb a udržateľného kultúrneho turizmu v regióne, pre ktorý je bytostne dôležitý,“ upozornilo múzeum.
