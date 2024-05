Súčasťou Ružomberského jarmoku bude aj detská zóna

Ružomberok 22. mája (TASR) - Súčasťou tohtoročného Ružomberského jarmoku bude od piatku 31. mája do soboty 1. júna aj detská zóna. Najmenší účastníci si budú môcť vyskúšať techniku plstenia či pozrieť mobilné planetárium. TASR o tom informoval hovorca Ružomberka Vladimír Miškovčík.



V piatok na jarmoku otvoria tvorivé dielne, ktoré pre deti pripravili základné školy z Ružomberka. Začnú sa na pravé poludnie a potrvajú do 18.00 h. "Spomedzi aktivít sa návštevníci môžu tešiť na maľovanie na tvár, výrobu zvieratiek, lapačov snov, bižutérie. Vyskúšať si budú môcť aj techniku plstenia a zastavia sa pri ukážkach prvej pomoci," spresnila referentka pre komunitný rozvoj a kultúru na Mestskom úrade v Ružomberku Lucia Stanová.



Sobota sa bude niesť v znamení Medzinárodného dňa detí, počas ktorého od 10.00 h pripravili envirovýchovu z pohľadu Národného parku Veľká Fatra. Budú sa venovať chráneným živočíchom. Aktivita je spojená s výrobou a hrami. "Do tvorivej zóny sme pozvali aj niekoľko lokálnych remeselníčok, ktoré nielen ukážu, ale aj naučia svoje remeslo všetkých, ktorí o to budú mať záujem," uviedla Stanová.



V rámci komunitnej spolupráce prídu na jarmok aj pracovníci z Liptovského múzea, ktorí predstavia remeslo povrazníctvo. "Vďaka veľkému záujmu sme aj tento rok oslovili občianske združenie Astronómia pre všetkých, ktorí v sobotu prídu s mobilným planetáriom. Vstupy budú od 15.00 do 18.00 h," ozrejmil Miškovčík s tým, že jednotlivé vzdelávacie okruhy sa budú meniť v 15 až 20-minútových intervaloch.