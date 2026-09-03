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Súčasťou Salamandrových dní bude po prvý raz festival Biela noc
Sedem umeleckých zastávok povedie z historického centra cez les až po Červenú studňu, kde okrem súčasného svetelného umenia zažijú účastníci aj rôzne koncerty v dialógu s prostredím.
Autor TASR
Banská Štiavnica 3. septembra (TASR) - Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc prichádza po prvý raz do Banskej Štiavnice. Spojenie súčasného umenia s jedinečnou históriou, architektúrou a okolitou prírodou mesta ponúkne v sobotu 12. septembra v rámci Salamandrových dní od 19.00 do 00.00 h. TASR o tom informoval Rastislav Marko z banskoštiavnického mestského úradu.
Sedem umeleckých zastávok povedie z historického centra cez les až po Červenú studňu, kde okrem súčasného svetelného umenia zažijú účastníci aj rôzne koncerty v dialógu s prostredím. „Tentoraz zažijeme Bielu noc o niečo komornejšiu a intímnejšiu. Jednotlivé diela vstupujú do mesta s rešpektom k jeho histórii, mierke a všetkým jeho špecifikám,“ poznamenala umelecká riaditeľka Bielej noci Zuzana Pacáková.
Výber samotných lokácií bol podľa jej slov dôležitou súčasťou
dramaturgie, návštevníkom sprístupnia významné banícke meštianske domy, štôlne, neskorogotický kostol či tajchy s jedinečnou atmosférou nočného lesa. Dramaturgia zároveň predstaví žánrovú rôznorodosť vizuálneho umenia - od svetelného dizajnu, site-specific inštalácií a objektu cez sound art, land art, sklo, fotografiu až po maľbu. Súčasťou nočnej prechádzky a jednotlivých umeleckých diel budú aj koncerty, ktoré dotvoria celkovú atmosféru.
Sedem umeleckých zastávok povedie z historického centra cez les až po Červenú studňu, kde okrem súčasného svetelného umenia zažijú účastníci aj rôzne koncerty v dialógu s prostredím. „Tentoraz zažijeme Bielu noc o niečo komornejšiu a intímnejšiu. Jednotlivé diela vstupujú do mesta s rešpektom k jeho histórii, mierke a všetkým jeho špecifikám,“ poznamenala umelecká riaditeľka Bielej noci Zuzana Pacáková.
Výber samotných lokácií bol podľa jej slov dôležitou súčasťou
dramaturgie, návštevníkom sprístupnia významné banícke meštianske domy, štôlne, neskorogotický kostol či tajchy s jedinečnou atmosférou nočného lesa. Dramaturgia zároveň predstaví žánrovú rôznorodosť vizuálneho umenia - od svetelného dizajnu, site-specific inštalácií a objektu cez sound art, land art, sklo, fotografiu až po maľbu. Súčasťou nočnej prechádzky a jednotlivých umeleckých diel budú aj koncerty, ktoré dotvoria celkovú atmosféru.