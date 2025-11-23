Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Súčasťou Seneckého stavebného úradu budú i obce Čataj a Blatné

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Obec Čataj i Blatné podali žiadosť o zaradenie do spoločného stavebného úradu Senec v priebehu jesene.

Autor TASR
Bratislava/Senec 23. novembra (TASR) - Súčasťou spoločného stavebného úradu Senec budú od nového roka aj obce Čataj a Blatné. Rozhodli o tom poslanci Senca na tohtotýždňovom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktorí schválili dodatok k zmluve o spoločnom obecnom úrade pre stavebný poriadok.

Súčasťou spoločného stavebného úradu sú momentálne okrem mesta Senec aj obce Nový Svet, Hurbanova Ves, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Kostolná pri Dunaji, Kaplna, Igram, Reca, Boldog a Tureň. Od januára pribudnú teda ešte Čataj a Blatné,“ potvrdila hovorkyňa Senca Martina Ostatníková.

Dodala, že v súvislosti s rozšírením agendy, ale aj v súvislosti s novou legislatívou sa úrad rozšíril o 2,5 pracovného miesta. „Podľa množstva práce je ešte v rezerve 1,5 pracovného miesta, ale úrad už reálne nemá kancelárske priestory, aby mohol prijať ďalšieho človeka,“ vysvetlila hovorkyňa.

Obec Čataj i Blatné podali žiadosť o zaradenie do spoločného stavebného úradu Senec v priebehu jesene, v oboch obciach návrh členstva schválili tamojšie zastupiteľstvá.
