Súčasťou strategickej investície budú v Prešove pozemky pri nemocnici

Bratislava 12. júna (TASR) - Súčasťou územia strategickej investície budú pri výstavbe novej nemocnice v Prešove aj ďalšie pozemky. Sú potrebné na realizáciu stavebných prác, ale aj iných úprav. Vyplýva to z návrhu na zmenu osvedčenia o určení investičného projektu Rozvoj a modernizácia fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov za strategickú investíciu, ktorý vo štvrtok na svojom rokovaní schválila vláda.



„Už v procese prípravy strategickej investície sa predpokladalo, že bude potrebné realizovať stavebné práce spojené s vyvolanými úpravami pozemných komunikácií, s prípojkami dažďovej a splaškovej kanalizácie, s prípojkou vysokého napätia a so zariadeniami využiteľnými novo budovanou infraštruktúrou nemocnice, najmä na účely zásobovania elektrickou alebo tepelnou energiou. Presné určenie pozemkov, dotknutých týmito prácami, bolo možné ustáliť až počas prvých fáz výstavby novej infraštruktúry nemocnice, čo je aj dôvod, pre ktorý sa navrhujú doplniť do územia strategickej investície v druhom kroku,“ uviedol v materiáli rezort obrany, ktorý ho na rokovanie vlády predložil.



Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom 1009 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. S jej výstavbou sa začalo vlani a podľa harmonogramu by mala byť postavená do roku 2027. Projekt vyhlásila vláda za strategickú investíciu v júli minulého roka.