Súčasťou tohtoročnej Vinšpacírky bude aj večerná tančiareň
Autor TASR
Banská Bystrica 14. marca (TASR) - Tohtoročná Vinšpacírka v Banskej Bystrici sa uskutoční 25. apríla. Súčasťou podujatia spojeného s degustáciou vína bude prvýkrát aj večerná tančiareň. TASR o tom informovali organizátori.
Vinšpacírka, ktorú každoročne navštívia desiatky vystavovateľov vín, sa na banskobystrickom námestí uskutoční poslednú aprílovú sobotu. Degustácia vína sa začne tradične o 14.00 h a bude pokračovať až do večerných hodín. Organizátori upozorňujú, že kapacita podujatia je obmedzená, online predaj lístkov už bol spustený.
„Návštevník v deň konania podujatia príde na jeden z výdajných stánkov, kde dostane degustačný set. Následne s týmto setom môže začať ochutnávať tohtoročnú ponuku vinárstiev, ktoré opäť určite prekvapia,“ uviedol Andrej Patráš z Cechu hostinských.
Spolu s Vinšpacírkou sa v Banskej Bystrici v rovnakom termíne počas dňa tradične koná aj jazzový festival. Organizátori sa tento rok rozhodli atmosféru pri degustácii vín obohatiť aj o nový formát večernej tančiarne, ktorá bude pre návštevníkov priamo na banskobystrickom námestí pripravená od 19.00 do 22.00 h.
