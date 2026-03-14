Sobota 14. marec 2026
Súčasťou tohtoročnej Vinšpacírky bude aj večerná tančiareň

Na snímke pohľad na Námestie SNP počas vínneho festivalu Vínšpacírka na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Foto: TASR/Branislav Račko

Autor TASR
Banská Bystrica 14. marca (TASR) - Tohtoročná Vinšpacírka v Banskej Bystrici sa uskutoční 25. apríla. Súčasťou podujatia spojeného s degustáciou vína bude prvýkrát aj večerná tančiareň. TASR o tom informovali organizátori.

Vinšpacírka, ktorú každoročne navštívia desiatky vystavovateľov vín, sa na banskobystrickom námestí uskutoční poslednú aprílovú sobotu. Degustácia vína sa začne tradične o 14.00 h a bude pokračovať až do večerných hodín. Organizátori upozorňujú, že kapacita podujatia je obmedzená, online predaj lístkov už bol spustený.

Návštevník v deň konania podujatia príde na jeden z výdajných stánkov, kde dostane degustačný set. Následne s týmto setom môže začať ochutnávať tohtoročnú ponuku vinárstiev, ktoré opäť určite prekvapia,“ uviedol Andrej Patráš z Cechu hostinských.

Spolu s Vinšpacírkou sa v Banskej Bystrici v rovnakom termíne počas dňa tradične koná aj jazzový festival. Organizátori sa tento rok rozhodli atmosféru pri degustácii vín obohatiť aj o nový formát večernej tančiarne, ktorá bude pre návštevníkov priamo na banskobystrickom námestí pripravená od 19.00 do 22.00 h.
Neprehliadnite

HRABKO: Vláda získala päť dní času, aby našla riešenie pre ceny palív

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si ešte pre nás marec prichystal?

Premiér zverejnil list prezidentovi Zelenskému

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu