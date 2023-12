Súčasťou vianočných trhov v Dolnom Kubíne bude živý betlehem

Dolný Kubín 15. decembra (TASR) - Blížiaci sa čas Vianoc pripomenú od piatka v Dolnom Kubíne vianočné trhy, ktoré sa konajú na Námestí slobody pred Mestským kultúrnym strediskom (MsKS). Počas dvoch dní tu návštevníci od 9.00 h do 20.00 h nájdu 30 stánkov s vianočným tovarom a kultúrny program. Jeho súčasťou bude aj živý betlehem.



"Dolnokubínčania i návštevníci mesta si tento rok môžu vychutnať dvojdňové vianočné trhy, kde nájdu okrem remeselných stánkov aj stánky s predajom textilu, vianočných dekorácií, sušeným ovocím, domácimi oblátkami i medovníkmi. Okrem toho sa opäť môžu tešiť na živý betlehem, ktorý bude v piatok," priblížila riaditeľka MsKS Martina Mesárošová. Deti s rodičmi si biblický príbeh o Márii a Troch Kráľoch v podaní hercov zo Spišskej Novej Vsi budú môcť pozrieť o 15.00 h a 17.00 h pred MsKS. V sobotu (16. 12.) je pripravený aj koncert kapely Kéfas so začiatkom o 17.00 h.



Trhy ponúknu aj produkty z dielní domácich majstrov, remeselníkov, cukrárov a pekárov. Rovnako tak inšpirácie na vianočné dary v podobe textilných, hlinených, keramických či drevených výrobkov. Návštevníci tam tiež nájdu vianočné ozdoby na stromček, stôl či ručné výrobky, milovníci jedál zas vianočné dobroty. Podľa slov Mesárošovej sú vianočné trhy miestom, kde sa ľudia radi stretávajú nielen s cieľom nákupu, ale aby spoločne trávili čas so svojimi priateľmi.



Organizátori vyzývajú všetkých účastníkov vianočných trhov, aby si počas podujatia dávali pozor na osobné veci a dbali na svoju bezpečnosť.