Suchá Belá je po čiastočnej výmene technických zariadení opäť dostupná
Rozhodujúca a technicky najnáročnejšia časť prác - výmena mostíka - bola úspešne dokončená.
Autor TASR
Hrabušice 29. januára (TASR) - Roklina Suchá Belá v Slovenskom raji je po čiastočnej výmene technických zariadení opäť dostupná. Na sociálnej sieti o tom informovala obec Hrabušice.
„Rozhodujúca a technicky najnáročnejšia časť prác - výmena mostíka - bola úspešne dokončená. Roklina Suchá Belá je od štvrtka opätovne otvorená pre verejnosť,“ informovala samospráva.
Ak to počasie dovolí, v najbližších dňoch budú pokračovať práce na výmene ďalších technických prvkov, najmä stúpačiek a drevených rebríkov. O ďalších obmedzeniach bude správca turistickej infraštruktúry vopred informovať.
Správa Národného parku Slovenský raj v tejto súvislosti uviedla, že rozsiahla oprava sa deje v období mimo hlavnej letnej sezóny a mimo obdobia hniezdenia vtákov. To bola podmienka ochrany prírody, keďže počas opráv používajú aj vrtuľník.
