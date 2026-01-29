Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Suchá Belá je po čiastočnej výmene technických zariadení opäť dostupná

Na archívnej snímke roklina Suchá Belá. Foto: TASR Milan Kapusta

Rozhodujúca a technicky najnáročnejšia časť prác - výmena mostíka - bola úspešne dokončená.

Autor TASR
Hrabušice 29. januára (TASR) - Roklina Suchá Belá v Slovenskom raji je po čiastočnej výmene technických zariadení opäť dostupná. Na sociálnej sieti o tom informovala obec Hrabušice.

„Rozhodujúca a technicky najnáročnejšia časť prác - výmena mostíka - bola úspešne dokončená. Roklina Suchá Belá je od štvrtka opätovne otvorená pre verejnosť,“ informovala samospráva.

Ak to počasie dovolí, v najbližších dňoch budú pokračovať práce na výmene ďalších technických prvkov, najmä stúpačiek a drevených rebríkov. O ďalších obmedzeniach bude správca turistickej infraštruktúry vopred informovať.

Správa Národného parku Slovenský raj v tejto súvislosti uviedla, že rozsiahla oprava sa deje v období mimo hlavnej letnej sezóny a mimo obdobia hniezdenia vtákov. To bola podmienka ochrany prírody, keďže počas opráv používajú aj vrtuľník.
