SUCHÁ HMLA: Pilotný projekt pomohol znížiť výskyt baktérií
Autor TASR
Partizánske 17. októbra (TASR) - Pilotné testovanie aplikovania technológie tzv. suchej hmly v priestoroch jedálne a kuchyne v Základnej škole s Materskou školou (ZŠ s MŠ) Veľká okružná v Partizánskom preukázalo zníženie výskytu mikroorganizmov či plesní priemerne o 60 percent. O výsledkoch meraní informovali odborníci a primátor mesta a predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik v piatok na tlačovej konferencii v škole. Projekt sa má v rámci iniciatívy ZMOS-u rozšíriť do ďalších škôl.
Odborníci podľa vedúcej oddelenia mikrobiologického laboratória Gabriely Pásztorovej zaznamenali najvyššie výskyty problematických mikroorganizmov v kuchyni, išlo najmä o plesne. „Snažili sme sa v laboratóriu nastaviť tak mikroorganizmy, ktoré by nám hovorili o patogénnosti, to znamená salmonela, listéria, podmienené patogény, a potom, samozrejme, i ďalšie mikroorganizmy, ktoré by mohli spôsobovať či už choroby alebo prenos jedného žiaka na druhého,“ ozrejmila.
Hygienik Národného ústavu detských chorôb Michal Adamišin spresnil, že merania preukázali celkový pokles mikroorganizmov v kuchyni a výdajni jedál, v prípade sterov z plôch počty pozitívnych plôch pred použitím suchej hmly boli tiež významne vyššie ako po samotnom použití hmly, či už v kuchyni alebo jedálni takmer o 60 percent. „Môže to pomôcť znížiť chorobnosť žiakov, rovnako to môže pomôcť znížiť chorobnosť personálu, čím sa znižuje práceneschopnosť,“ priblížil.
Medzi prínosy opatrení hygienik zaradil i úsporu liekov, sociálnych výdavkov, nižšiu potrebu ošetrovania člena rodiny. Prispieť tiež podľa neho môžu k psychickej pohode detí, znížiť výskyt epidémií i znížiť výskyt mikroorganizmov, ktoré môžu spôsobovať gastroenteritídy i ďalšie ochorenia tráviaceho traktu.
V ZŠ s MŠ Veľká okružná aplikovali technológiu suchej hmly zo Slovenska ako v prvej v rámci Slovenska i celej Európy, podotkol Božik. Technológiu podľa neho vyskúšali po dobu dvoch minút. „Ak za dvojminútovú aplikáciu sme dokázali eliminovať 60 percent všetkých mikroorganizmov, baktérií, plesní a vôbec všetkého, čo môže spôsobiť akékoľvek infekcie, tak stačí povedať, že pri aplikácii štyroch alebo šesť minút by sme dosiahli kompletnú sterilitu. To znamená, že by sme dokázali vyhubiť sto percent alebo takmer sto percent mikroorganizmov kdekoľvek,“ ozrejmil Božik.
Avizoval, že samospráva chce zabezpečiť i ďalší výskum a vyskúšať technológiu počas dlhšej doby, pričom s touto témou chce osloviť celé Slovensko i kompetentných, ktorí rozhodujú o prioritách v jednotlivých oblastiach.
