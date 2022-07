Sucho a aj extrémne málo vody v Ipli sťažujú jeho splavovanie

Veľká Ves nad Ipľom 27. júla (TASR) – Sucho, aktuálna vlna horúčav a aj extrémne málo vody v rieke Ipeľ takmer znemožňujú jeho splavovanie. Pre TASR to uviedol starosta obce Veľká Ves nad Ipľom v okrese Veľký Krtíš Ladislav Kerata.



Pripomenul, že splav Ipľa funguje vyše šesť rokov. "Na hornom toku, od Šiah proti prúdu, je pár obcí, ktoré sa mu venujú. Niektoré si obstarali lode a vybavenie cez medzinárodný projekt, naša obec tak urobila z vlastných, prípadne malých projektov," podotkol.



Podľa neho súčasná situácia vzhľadom na počasie nie je pre splavovanie priaznivá. "K tomu sú na našom úseku už druhý rok pokazené dve stavidlá na vodných dielach, čiže nie je zachytená voda v koryte," zhrnul. Doplnil, že v uplynulých rokoch počas sezóny boli lode každý víkend na vode. "Tento rok je to skôr výnimka," spomenul s tým, že v minulej sezóne bol takmer celý tok rieky splavný. "Občas bol aj problém s nedostatkom lodí, bolo sa treba vopred dohodnúť a rezervovať si ich," konštatoval.



Poznamenal, že ak je v rieke dostatok vody a vhodné počasie, na splavovanie nie je takmer žiadna prekážka. "Ak sú však napríklad rybárske preteky, rybárom vyjdeme v ústrety a danému úseku sa vyhneme," zhrnul. Pripustil však, že splav môžu ovplyvniť bobry. "Celkom sa im tu páči a pomaly sa nedá nájsť strom, ktorý by nebol poškodený. Potom odumierajú, padajú do koryta a vytvárajú bariéry," vysvetlil.