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Sucho a extrémne horúčavy: V Jarovniciach pretrváva problém s vodou
V Jarovniciach naďalej platia prísne obmedzenia pri používaní vody.
Autor TASR
Jarovnice 3. júla (TASR) - Problém so zásobovaním pitnou vodou v obci Jarovnice v okrese Sabinov naďalej pretrváva. Obec priebežne sleduje stav vody vo vodojeme a podľa aktuálnej situácie vyhodnocuje ďalší postup. V čase, keď musela byť distribúcia vody z verejného vodovodu odstavená, zabezpečila obyvateľom balenú pitnú vodu. Pre TASR to uviedol rozvojový manažér obce Michal Šľachta.
Dôvodom problémov je pretrvávajúce sucho, extrémne horúčavy a kritický pokles hladiny vody v obecnom vodojeme. Keďže obec má jeden spoločný vodovodný systém, situácia sa týka celého katastrálneho územia Jarovníc vrátane miestnej rómskej osady, teda približne 8500 obyvateľov.
„Situácia je dynamická, prítok do vodojemu monitorujeme niekoľkokrát denne,“ priblížil Šľachta. Obec operatívne zabezpečila núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou v čase, keď bol obecný vodovod odstavený. Cisterna podľa neho aktuálne nie je dostupná, keďže problém s vodou sa týka viacerých obcí na východnom Slovensku.
V Jarovniciach naďalej platia prísne obmedzenia pri používaní vody. Z verejného vodovodu ju môžu obyvatelia využívať výhradne na pitné, hygienické a základné domáce účely. Zakázané je napúšťanie bazénov, čistenie kobercov, umývanie vozidiel, ako aj zalievanie záhrad a trávnikov. Obyvateľov s vlastnými studňami obec požiadala, aby sa prepli na vlastné zdroje vody.
„V obci prebiehajú náhodné kontroly dodržiavania týchto zákazov a porušenie bude v zmysle zákona o civilnej ochrane sankcionované pokutou,“ upozornil Šľachta.
Dočasne boli skrátené ordinačné hodiny lekárov v miestnom zdravotnom stredisku na ranné hodiny a miestna lekáreň funguje v obmedzenom režime do 13.00 h. Situáciu obec koordinuje s odborom krízového riadenia Okresného úradu v Sabinove. Keďže sú letné prázdniny, školy a škôlky nie sú v plnej prevádzke, čo podľa Šľachtu mierne uľahčuje logistiku.
Ak bude krízová situácia pretrvávať dlhšie alebo sa kapacity náhradného zásobovania vyčerpajú, obec je pripravená požiadať o súčinnosť Ozbrojené sily SR, Správu štátnych hmotných rezerv SR či príslušné ministerstvá najmä pri logistickej podpore pri dovoze vody.
Obec zároveň pripravuje aj dlhodobé riešenie problému. Spúšťa proces realizácie nového vodného zdroja. „Sme v prvej etape, ktorá zahŕňa vyhľadávací hydrogeologický prieskum. Samotný prieskumný vrt a laboratórne rozbory by mali prebehnúť počas leta. Následne v druhej etape prebehne záťažová skúška vrtu a schvaľovanie na Ministerstve životného prostredia SR. Ide o legislatívne aj technicky mimoriadne komplikovaný proces,“ vysvetlil Šľachta.
Mimoriadnu situáciu vyhlásil starosta Jarovníc Florián Giňa v utorok (30. 6.) od 10.30 h po zasadnutí krízového štábu obce. Dôvodom bol kritický pokles hladiny vody vo vodojeme, ktorý spôsobil problémy s plynulým zásobovaním obyvateľov z verejného vodovodu.
Dôvodom problémov je pretrvávajúce sucho, extrémne horúčavy a kritický pokles hladiny vody v obecnom vodojeme. Keďže obec má jeden spoločný vodovodný systém, situácia sa týka celého katastrálneho územia Jarovníc vrátane miestnej rómskej osady, teda približne 8500 obyvateľov.
„Situácia je dynamická, prítok do vodojemu monitorujeme niekoľkokrát denne,“ priblížil Šľachta. Obec operatívne zabezpečila núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou v čase, keď bol obecný vodovod odstavený. Cisterna podľa neho aktuálne nie je dostupná, keďže problém s vodou sa týka viacerých obcí na východnom Slovensku.
V Jarovniciach naďalej platia prísne obmedzenia pri používaní vody. Z verejného vodovodu ju môžu obyvatelia využívať výhradne na pitné, hygienické a základné domáce účely. Zakázané je napúšťanie bazénov, čistenie kobercov, umývanie vozidiel, ako aj zalievanie záhrad a trávnikov. Obyvateľov s vlastnými studňami obec požiadala, aby sa prepli na vlastné zdroje vody.
„V obci prebiehajú náhodné kontroly dodržiavania týchto zákazov a porušenie bude v zmysle zákona o civilnej ochrane sankcionované pokutou,“ upozornil Šľachta.
Dočasne boli skrátené ordinačné hodiny lekárov v miestnom zdravotnom stredisku na ranné hodiny a miestna lekáreň funguje v obmedzenom režime do 13.00 h. Situáciu obec koordinuje s odborom krízového riadenia Okresného úradu v Sabinove. Keďže sú letné prázdniny, školy a škôlky nie sú v plnej prevádzke, čo podľa Šľachtu mierne uľahčuje logistiku.
Ak bude krízová situácia pretrvávať dlhšie alebo sa kapacity náhradného zásobovania vyčerpajú, obec je pripravená požiadať o súčinnosť Ozbrojené sily SR, Správu štátnych hmotných rezerv SR či príslušné ministerstvá najmä pri logistickej podpore pri dovoze vody.
Obec zároveň pripravuje aj dlhodobé riešenie problému. Spúšťa proces realizácie nového vodného zdroja. „Sme v prvej etape, ktorá zahŕňa vyhľadávací hydrogeologický prieskum. Samotný prieskumný vrt a laboratórne rozbory by mali prebehnúť počas leta. Následne v druhej etape prebehne záťažová skúška vrtu a schvaľovanie na Ministerstve životného prostredia SR. Ide o legislatívne aj technicky mimoriadne komplikovaný proces,“ vysvetlil Šľachta.
Mimoriadnu situáciu vyhlásil starosta Jarovníc Florián Giňa v utorok (30. 6.) od 10.30 h po zasadnutí krízového štábu obce. Dôvodom bol kritický pokles hladiny vody vo vodojeme, ktorý spôsobil problémy s plynulým zásobovaním obyvateľov z verejného vodovodu.