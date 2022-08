Sucho bude mať tvrdý dosah na úrodu okopanín na strednom Považí

Považská Bystrica 21. augusta (TASR) – Úroda hustosiatych obilnín na strednom Považí bude v dôsledku sucha nižšia len asi o 10 až 15 percent. Oveľa tvrdší dosah bude mať sucho na úrodu okopanín a trvalých trávnatých porastov. Pre TASR to povedal predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Považská Bystrica a predseda PD Vršatec Pruské Ján Kopšo.



"Už teraz sa sucho zásadným spôsobom podpísalo na znížení úrod trvalých trávnatých porastov, lucerny a ďateliny. U cukrovej repy je teraz ťažké niečo odhadovať, ešte v posledných dňoch boli zvädnuté listy, buľvy sú malé. U kukuríc je okrem malého množstva hmoty najväčším problémom to, že niektoré porasty sú plne bez klasov, bez zrna. U silážnych kukuríc očakávame až 40-percentný pokles výnosu," priblížil Kopšo.



Klimatické podmienky budú mať podľa neho veľký dosah aj na živočíšnu výrobu. "Okrem dojníc chováme hovädzí dobytok aj na produkciu mäsa. Pasieme okolo 200 kusov dobytka a už tretí týždeň ho musíme dokrmovať na pasienkoch. A keďže nemáme prírodné zdroje vody, musíme ju rovnako dovážať na pasienky," doplnil predseda s tým, že prikrmovaním ukrajujú zo zásob, ktoré majú pripravené na zimu.



Ako dodal, veľké suchá zažil počas svojej 35-ročnej poľnohospodárskej praxe asi trikrát. To súčasné je podľa neho najhoršie.