Sucho ovplyvnilo i kŕmenie zvierat v bojnickej zoo, stúpli jej náklady

Bojnice 21. augusta (TASR) - Dlhotrvajúce sucho ovplyvnilo okrem poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu i Národnú zoologickú záhradu v Bojniciach. Na kŕmenie zvierat tam totiž využívajú trávy z vlastnej produkcie. Tie pre nedostatok zrážok vysychajú a musia ich po novom dokupovať, čo so sebou prináša i zvýšené náklady.



"Každé leto, keď nám to počasie dovoľuje, sa snažíme zvieratám zabezpečiť čerstvý zelený krm. V našom prípade je to čerstvá zelená tráva, preto chodíme každý deň kosiť lúky pomocou strojov, ktoré máme. Zvieratám dávame lúčne trávy a lucernu siatu," načrtol pre TASR vedúci úseku výživy bojnickej zoo Andrej Duchoň. Tie podľa neho obsahujú i výživné látky pre zvieratá.



Trávy získavajú záhradníci z lúk, ktoré sú v areáli zoo mimo návštevníckych trás, prípadne z plôch v okolí zoo. Suchá a horúčavy sa podpísali i pod vlastnú produkciu zeleného krmiva v zoo. "Keď sa horúčavy začali, najskôr nám to vyhovovalo, keďže musíme najskôr lúku pokosiť, potom otočiť, teda starať sa o to, aby tráva vyschla na približne desať až 12 percent, aby tam nevznikali plesne. Keď preschla, mohli sme ju zbierať," vysvetlil Duchoň.



Keďže však podľa neho horúčavy pretrvávajú, s kosením lúčnej trávy skončili v zoo už v polovici júla. Minulý rok tam dokázali týmto krmom zásobiť zvieratá až do konca septembra. "Dokým neboli mrazy, dovtedy sme kosili. Ide tak o dosť veľký rozdiel. Zvieratá už teraz musíme kŕmiť senom, čo bude nakoniec i finančne nákladné. Ochudobnené sú aj zvieratá, keďže čerstvý zelený krm je pre ne šťavnatejší a určite ho radšej prijímajú v tomto letnom období," dodal Duchoň.



Horúčavy vedia potrápiť i zvieratá, napriek tomu, že ide o exotické druhy, viacerým ošetrovatelia pomáhajú ochladzovaním. "A to už formou rôznych bazénov alebo sprchovania. Dokonca medveďom sa pripravujú nanuky, ktoré veľmi obľubujú. Sú zložené zo zeleniny a ovocia, majú i obrovský bazén, kde sa 'čvachtajú' celé dni," priblížil hovorca zoo Pavel Procner.



Chovatelia podľa neho ochladzujú i vtáctvo, striekajú ho hadicami. "Antilopa bongo má vlastnú sprchu, ktorú má celé dopoludnie pustenú," uzavrel.