Sucho zasahuje aj porasty buka lesného na Považskom Inovci či Vtáčniku

Trenčín/Prievidza 27. júla (TASR) - Nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu spôsobujú problémy i v porastoch buka lesného v oblastiach Považského Inovca či Vtáčnika. Upozornili na to v stredu odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na svojom webe.



"Vplyvom výrazného deficitu pôdnej vlhkosti a vysokých teplôt vzduchu sme zaznamenali letné žltnutie listov, a to najmä v prípade starších porastov buka lesného. Zasiahnutá je najmä oblasť Považského Inovca a Vtáčnika," uviedli odborníci zo SHMÚ.



Z časti má na žltnutie a opad listov podľa nich vplyv aj bohatá semenná úroda, ktorú SHMÚ zaznamenal v tomto roku.



"Deficit atmosférických zrážok sa v oblasti Považského Inovca a Vtáčnika prehlbuje už od septembra 2021, pričom tento negatívny vývoj v dôsledku pretrvávajúceho nedostatku zrážok v kombinácii s prevahou teplotnej nadnormálnych mesiacov sa potvrdzuje aj v tomto roku," spomenuli klimatológovia.



Intenzita sucha v oblasti Považského Inovca a Vtáčnika je podľa nich aktuálne na úrovni extrémneho sucha, pričom tento stav trvá s krátkymi prestávkami od polovice júna. "Relatívne nasýtenie je v pôdnom profile do 100 centimetrov nižšie ako desať percent už od začiatku júla, čo je už hranica blízko bodu vädnutia," priblížili.



Extrémne sucho eviduje SHMÚ v súčasnosti na približne 60 percentách územia Slovenska a sucho rôznej intenzity na 99 percentách územia. "Príčinou nie je len nedostatok zrážok, ale aj ostatné vplyvy, ako napríklad nízka relatívna vlhkosť vzduchu, dlhodobo vysoké hodnoty slnečného svitu a vysoké teploty vzduchu, čo má za následok zvýšenie výparu," doplnili odborníci zo SHMÚ.



Ak budú počas leta nepriaznivé poveternostné podmienky naďalej pretrvávať, symptómy väčšieho stresu sa podľa klimatológov začnú prejavovať už v najbližších týždňoch aj v prípade iných druhov lesných drevín.