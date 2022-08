Sucho v obci Zubák komplikuje dodávky vody, v akcii cisterna

Zubák 12. augusta (TASR) - Pretrvávajúce sucho skomplikovalo zásobovanie vodou i v obci Zubák v okrese Púchov. Obecná samospráva preto ešte 22. júla vyhlásila mimoriadnu situáciu. Obyvateľom nosia vodu prostredníctvom cisterny. TASR o tom v piatok informoval starosta Pavol Gelo.



Podnetom na vyhlásenie mimoriadnej situácie bol mimoriadne nízky stav hladiny pitnej vody v obecnom rezervoári a pretrvávajúce sucho, denná spotreba vody v obci tak prevyšovala a naďalej prevyšuje výdatnosť súčasných prameňov. "Zrážok je žalostne málo, respektíve skoro žiadne. Sme odkázaní na dovoz vody. Klesá nám výdatnosť prameňov, ktoré máme. Momentálne sme na úrovni 0,41 litra za sekundu. Čo sa týka spotreby, za posledných 24 hodín nám pritieklo 37 kubických metrov (m3), odtieklo nám 52 m3," priblížil Gelo.



Obyvateľov zásobujú vodou prostredníctvom cisterny. "Cisternu sme žiadali od štátnych hmotných rezerv, nebolo nám však vyhovené. Zatiaľ to 'lepíme' vďaka spolupráci s považskou vodárenskou spoločnosťou," podotkol Gelo.



Samospráva obyvateľov napojených na verejný vodovod upozorňovala na šetrenie vodou, v obci vydali aj zákaz používania pitnej vody na polievanie záhrad, plnenie bazénov, umývanie áut či stavebné práce. "Tým, že vidia, že po obci sa pohybuje cisterna s pitnou vodou, tak to rešpektujú. Obyvateľov, ktorí nešetrili, sme upozornili zvlášť listom, že je vyhlásená mimoriadna situácia," ozrejmil starosta.



Do obecného rezervoára naposledy považská vodárenská spoločnosť podľa neho naviezla vodu 8. augusta. "Aj oni majú svoje kapacity. Dúfame, že nám rezervoár nevytečie úplne, nejakú rezervu sme tam spravili. Bol som s kontakte aj s trenčianskou vodárenskou spoločnosťou, v stálom kontakte som aj s považskou. Vody je dostatok, len je problém, že nedisponujeme cisternou," vysvetlil.



Obec podľa starostu naďalej hľadá možnosti, kde si požičia cisternu, ktorá je certifikovaná na dovoz pitnej vody.