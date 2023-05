Sucho zaznamenalo na svojom území 50 obcí Bratislavského kraja

Bratislava 30. mája (TASR) - Za posledných päť rokov zaznamenalo sucho na svojom území 50 obcí Bratislavského kraja. Financie na zmiernenie dosahov vynaložilo 35 z nich. Ďalších 15 obcí napriek zaznamenanému ohrozeniu suchom nevynaložilo žiadne prostriedky. Vyplýva to z prieskumu Adaptácia na dopady zmeny klímy v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK).



Sucho na svojom území nezaznamenalo 11 obcí. Na opatrenia na zmiernenie sucha minulo 27 obcí do 10.000 eur. Ďalších päť obcí vynaložilo od 10.000 do 50.000 eur a viac ako 50.000 eur dali na opatrenia tri obce.



Sucho sa najčastejšie prejavilo vysychaním a odumieraním zelene, a to najmä novovysadenej. Zvýšilo sa zavlažovanie zelene, vysychali studne a vodojemy alebo sa znižovali ich hladiny. Znížila sa aj hladina vodných tokov a jazier, vyskytol sa väčší počet požiarov a vznikla potreba väčšej obozretnosti pred požiarmi. Obce hlásili aj zvýšenú prašnosť na verejných priestranstvách, opisuje BSK.



Obce najčastejšie podľa prieskumu zmierňovali sucho zachytávaním dažďovej vody, zvyšovali priepustnosť pôdy výsadbou zelene, inštalovali závlahové systémy na zeleň a obnovovali lokálne studne.



Výsledky prieskumu sú uverejnené v Adaptačnom pláne BSK na zmenu klímy. Zber dát prebiehal formou elektronického dotazníka od 7. do 14. novembra minulého roka. Oslovených bolo 73 obcí Bratislavského kraja, na prieskume sa zúčastnilo 61 z nich.