< sekcia Regióny
Súd bude opäť pojednávať tragickú pirátsku jazdu Poliakov na Orave
Trvalo viac ako tri roky, kým bola na súde podaná obžaloba pre zločin všeobecného ohrozenia.
Autor TASR
Žilina 11. mája (TASR) - Na Okresnom súde (OS) v Žiline bude v utorok (12. 5.) po dlhšej prestávke pokračovať pojednávanie v prípade tragickej pirátskej jazdy troch Poliakov na Orave z konca septembra 2018, na ktorú životom doplatil 57-ročný Štefan z Oravského Podzámku. Z trojice šoférov čaká na trest už len Lukasz K., keďže hlavný aktér nehody Marcin L. zomrel a tretí obvinený Adam S. uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste.
Tragédia sa odohrala 30. septembra 2018 na ceste I/59 medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom. Z trojice riskantne predbiehajúcich Poliakov sa do kolóny stihli zaradiť len dvaja, pričom 42-ročný Marcin L. na vozidle Porsche sa čelne zrazil s protiidúcim vozidlom Škoda Fabia. Jej 57-ročný vodič utrpel ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol, zranila sa aj jeho manželka a syn.
Trvalo viac ako tri roky, kým bola na súde podaná obžaloba pre zločin všeobecného ohrozenia. Prokuratúra to zdôvodňovala náročnosťou prípravného konania, znaleckého dokazovania a tiež opatreniami v období pandémie. „Momentálne je v tejto veci vedené trestné stíhanie už len proti jednému obžalovanému L. K. s kvalifikáciou jeho konania ako zločinu všeobecného ohrozenia, pričom sadzba je od štyroch do 10 rokov,“ uviedol pre TASR hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline Martin Kokles.
Upozornil, že proti obžalovanému M. L. bolo pre jeho úmrtie trestné stíhanie, ktoré bolo vedené s najzávažnejšou kvalifikáciou pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia, zastavené uznesením OS v Žiline z 29. 1. 2024. „Ako prvé vo veci tejto kauzy bolo právoplatne skončené trestné stíhanie tretieho obvineného A. S., a to rozsudkom OS Žilina z 28. 2. 2022. Schválená bola dohoda o vine a treste s kvalifikáciou skutku ako zločinu všeobecného ohrozenia a uložením podmienečného trestu odňatia slobody vo výmere tri roky so skúšobnou dobou na tri roky, trestom zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na dobu dvoch rokov a povinnosťou na úhradu pomernej škody poškodeným,“ dodal Kokles.
Tragédia sa odohrala 30. septembra 2018 na ceste I/59 medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom. Z trojice riskantne predbiehajúcich Poliakov sa do kolóny stihli zaradiť len dvaja, pričom 42-ročný Marcin L. na vozidle Porsche sa čelne zrazil s protiidúcim vozidlom Škoda Fabia. Jej 57-ročný vodič utrpel ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol, zranila sa aj jeho manželka a syn.
Trvalo viac ako tri roky, kým bola na súde podaná obžaloba pre zločin všeobecného ohrozenia. Prokuratúra to zdôvodňovala náročnosťou prípravného konania, znaleckého dokazovania a tiež opatreniami v období pandémie. „Momentálne je v tejto veci vedené trestné stíhanie už len proti jednému obžalovanému L. K. s kvalifikáciou jeho konania ako zločinu všeobecného ohrozenia, pričom sadzba je od štyroch do 10 rokov,“ uviedol pre TASR hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline Martin Kokles.
Upozornil, že proti obžalovanému M. L. bolo pre jeho úmrtie trestné stíhanie, ktoré bolo vedené s najzávažnejšou kvalifikáciou pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia, zastavené uznesením OS v Žiline z 29. 1. 2024. „Ako prvé vo veci tejto kauzy bolo právoplatne skončené trestné stíhanie tretieho obvineného A. S., a to rozsudkom OS Žilina z 28. 2. 2022. Schválená bola dohoda o vine a treste s kvalifikáciou skutku ako zločinu všeobecného ohrozenia a uložením podmienečného trestu odňatia slobody vo výmere tri roky so skúšobnou dobou na tri roky, trestom zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na dobu dvoch rokov a povinnosťou na úhradu pomernej škody poškodeným,“ dodal Kokles.