Súd hudobníka Jaroslava P. odsúdil na štyri roky väzenia

Banská Bystrica 10. júna (TASR) – Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, vo štvrtok rozhodol, že obžalovaný Jaroslav P. je vinný zo zločinu výroby a rozširovania extrémistických materiálov, a hudobníkovi uložil úhrnný trest odňatia slobody vo výmere štyroch rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



„Súd obžalovanému uložil aj trest prepadnutia vecí. Rozhodnutie nie je právoplatné, pretože obžalovaný proti nemu podal odvolanie, o ktorom rozhodne Najvyšší súd (NS) SR,“ dodala.



Obžalovanú Silviu P. súd spod obžaloby oslobodil, pretože skutok nie je trestným činom. Podľa Kudjákovej rozhodnutie rovnako nie je právoplatné, keďže prokurátor podal proti nemu odvolanie, o ktorom rozhodne NS SR.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal 8. januára na ŠTS obžalobu na štyri osoby J. P., S. P., J. V., N. V. a jednu právnickú osobu zo zločinu výroby a rozširovania extrémistických materiálov a z prečinu prechovávania takých dokumentov.



Uvedené osoby sa v roku 2017 mali spolčiť s cieľom zabezpečenia výroby, ako i rozširovania extrémistických materiálov prostredníctvom internetu na sociálnej sieti.



Výrobu a potlač rôzneho oblečenia s tematikou pravicového extrémizmu zabezpečili dve osoby. Ďalšia prostredníctvom sociálnej siete ponúkala s cieľom predaja a distribúcie oblečenie osobám, a to vrátane ďalších predmetov, najmä CD nosičov a príveskov s extrémistickým obsahom, ktoré poštou odosielala štvrtá osoba.