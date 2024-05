Súd obvinenému, ktorý sa vyhrážal predsedovi NSK, nariadili dohľad

Bratislava 24. mája (TASR) - Obvinenému, ktorý sa vyhrážal predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislavovi Becíkovi (Hlas-SD) zastrelením, nariadil súd dohľad probačného a mediačného úradníka. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa nitrianskeho krajského súdu Lena Kiradžiev. Obvinenému súd uložil napríklad aj zákaz vycestovať do zahraničia alebo piť alkohol.



"Súd konštatoval dôvodnosť preventívnej väzby, avšak dospel k záveru, že v danom prípade by na ochranu spoločnosti a zabránenie obvinenému v pokračovaní trestnej činnosti pripadalo do úvahy nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka za súčasného uloženia primeraných obmedzení a povinností," uviedla hovorkyňa.



Priblížila, že súd obvinenému uložil aj zákaz vycestovať do zahraničia, povinnosť pravidelne sa dostaviť k probačnému a mediačnému úradníkovi, zákaz styku s poškodeným a úmyselne sa k nemu priblížiť na vzdialenosť menšiu ako päť metrov, zákaz kontaktu s poškodeným v akejkoľvek forme a zákaz zdržiavať sa v blízkosti obydlia poškodeného. "Zároveň uložil obvinenému zákaz požívať alkoholické nápoje," dodala.



Becík podal trestné oznámenie, ktorého dôvodom boli vyhrážky zastrelením. Predseda NSK je zároveň poslancom Národnej rady SR a lídrom kandidátky strany Hlas-SD do eurovolieb.