Súd odmietol odpor Prešova v súvislosti s prácami na Mukačevskej ulici

Prešov 1. decembra (TASR) – Okresný súd v Banskej Bystrici odmietol odpor mesta Prešov voči platobnému rozkazu za vykonané záchranné práce po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Vladimír Tomek. Mesto podalo voči firme Matijka s. r. o., ktorá požaduje doplatenie takmer 240 000 eur, trestné oznámenie.



Firma Matijka predložila mestu dve faktúry v celkovej výške zhruba 1 018 000 eur. Mesto však firme vyplatilo iba približne 781 000 eur, a to v zmysle záverov znaleckého posudku z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.



Na Mestský úrad v Prešove došla 11. augusta elektronickou poštou zásielka z Okresného súdu Banská Bystrica. Tá obsahovala platobný rozkaz v právnej veci žalobcu – firmy Matijka proti mestu o zaplatenie sumy 768 481,98 eura. Išlo o sumu, ktorú firma žiadala mimo vopred vyplatených 250 000 eur.



Ako koncom septembra upozornili mestskí opoziční poslanci, mesto nepodalo odpor na súd v zákonom stanovenej lehote. Primátorku vtedy vyzvali na vyvodenie osobnej zodpovednosti.



„Necítim osobnú zodpovednosť. Vôbec neotvorili elektronickú schránku, preto som musela zareagovať tak, že zamestnankyne, ktoré to mali priamo v pracovnej náplni a neurobili to, museli opustiť mestský úrad," povedala vtedy primátorka mesta Andrea Turčanová s tým, že síce po lehote, podali však rozklad.



Podľa Tomeka spoločnosti Matijka mesto vyplatilo sumu len do výšky stanovenej v znaleckom posudku z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Zvyšnú vyfakturovanú sumu radnica naďalej považuje za nedôvodnú.



„Mesto Prešov podalo trestné oznámenie vo veci podozrenia z trestného činu podvodu titulom neoprávneného uplatnenia faktúr nad rámec znaleckého posudku, ktoré mesto Prešov neuznáva.



Vzhľadom na to, že v tejto súvislosti aktuálne prebieha policajné vyšetrovanie, nebudeme sa až do jeho skončenia k tejto záležitosti bližšie vyjadrovať. Mesto Prešov však využije všetky mimoriadne opravné prostriedky proti právoplatnému platobnému rozkazu," uviedol pre TASR Tomek.



Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na prešovskom sídlisku 6. decembra 2019 si vyžiadal osem obetí na životoch.