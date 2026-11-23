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ÚMRTIE KOBYLY LUCY: Súd odsúdil dvojicu z okresu Levice
Odsúdení ako vlastníčka a držiteľ viac ako 23-ročnej kobyly jej najmenej niekoľko mesiacov neposkytovali dostatočnú výživu, vodu ani potrebnú starostlivosť vrátane veterinárnej.
Autor TASR
Levice 23. novembra (TASR) - Súd odsúdil ženu a muža z okresu Levice, ktorí zanedbaním starostlivosti spôsobili smrť kobyly. Sudca Okresného súdu Levice uznal 41-ročnú ženu a 34-ročného muža vinnými z prečinu zanedbania starostlivosti o zviera. Za spáchaný skutok uložil dvojici peňažné tresty, informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Odsúdení ako vlastníčka a držiteľ viac ako 23-ročnej kobyly jej najmenej niekoľko mesiacov neposkytovali dostatočnú výživu, vodu ani potrebnú starostlivosť vrátane veterinárnej. V dôsledku toho bola kobyla extrémne vychudnutá a jej zdravotný stav sa postupne zhoršoval.
V lete 2025 sa kobyla za doposiaľ neznámych okolností ocitla v schátranej podzemnej pivnici, kde strávila niekoľko dní. Po vytiahnutí padla na zem a zostala ležať. Nasledujúci deň uhynula v dôsledku celkového vyčerpania organizmu, spôsobeného najmä dlhodobým nedostatočným príjmom potravy a vody.
Polícia upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zanedbaniu starostlivosti, zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti.
Odsúdení ako vlastníčka a držiteľ viac ako 23-ročnej kobyly jej najmenej niekoľko mesiacov neposkytovali dostatočnú výživu, vodu ani potrebnú starostlivosť vrátane veterinárnej. V dôsledku toho bola kobyla extrémne vychudnutá a jej zdravotný stav sa postupne zhoršoval.
V lete 2025 sa kobyla za doposiaľ neznámych okolností ocitla v schátranej podzemnej pivnici, kde strávila niekoľko dní. Po vytiahnutí padla na zem a zostala ležať. Nasledujúci deň uhynula v dôsledku celkového vyčerpania organizmu, spôsobeného najmä dlhodobým nedostatočným príjmom potravy a vody.
Polícia upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zanedbaniu starostlivosti, zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti.