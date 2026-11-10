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Súd odsúdil muža, ktorý v Zavare strieľal zo vzduchovky a vyhrážal sa

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prípad si prevzal poverený policajt, ktorý na základe získaného dôkazného materiálu muža obvinil z pokračovacieho prečinu nebezpečného vyhrážania.

Autor TASR
Piešťany 10. novembra (TASR) - Okresný súd Trnava uznal trestným rozkazom za vinného muža, ktorý v obci Zavar v okrese Trnava strieľal zo vzduchovky a vyhrážal sa. Vinný je zo spáchania pokračovacieho prečinu nebezpečného vyhrážania. Súd mu vymeral sedemmesačný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na 30 mesiacov. Rozhodnutie súdu je právoplatné. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca súdu Martin Pogádl.

Muž sa musí tiež podrobiť probačnému dohľadu. „Obvinenému bolo uložené obmedzenie spočívajúce v zákaze požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok, ako aj povinnosť podrobiť sa programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu,“ priblížil Pogádl.

Trnavská krajská polícia už skôr informovala, že policajné hliadky mužovi obmedzili osobnú slobodu a vzhľadom na to, že kládol aktívny odpor, použili voči nemu donucovacie prostriedky a nasadili mu služobné putá. Muž sa vyhrážal aj maloletým deťom.

Prípad si prevzal poverený policajt, ktorý na základe získaného dôkazného materiálu muža obvinil z pokračovacieho prečinu nebezpečného vyhrážania. Polícia prípad riešila v tzv. superrýchlom konaní. Do rozhodnutia súdu bol muž umiestnený v policajnej cele.
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