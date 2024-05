Súd odsúdil ženu za vraždu druha v byte na Luníku IX na 14 rokov

Košice 15. mája (TASR) - V prípade vraždy muža, ku ktorej došlo vlani v októbri v jednom z bytov na košickom sídlisku Luník IX, mestský súd v stredu odsúdil na 14-ročné väzenie Alžbetu H. Obžalovaná sa priznala ku skutku, keď svojho druha bodla do hrude kuchynským nožom, následkom čoho zakrátko zomrel. Rozsudok nie je právoplatný, obžalovaná sa vzdala práva podať odvolanie, prokurátorka sa k vyhlásenému rozsudku nevyjadrila.



Košický súd uznal 27-ročnú ženu vinnú zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vraždy. Na výkon trestu jej určil ústav so stredným stupňom stráženia, uložil jej aj dvojročný ochranný dohľad a povinnosť zaplatiť trom deťom nebohého po 17.500 eur ako nemajetkovú ujmu. Dolná hranica trestnej sadzby pri danom trestnom čine je 20 rokov, stanovený trest pod touto hranicou súd zdôvodnil tým, že Alžbeta H. dosiaľ nebola odsúdená, viedla riadny život, priznala sa polícii a uznala pred súdom vinu.



K vražde došlo po predchádzajúcej hádke. Podľa výpovede ženy so 40-ročným druhom žila osem rokov, k činu ju podľa nej doviedlo to, že muž konzumoval alkohol a užíval drogy.