< sekcia Regióny
Súd podľa Poradne pre ľudské práva zakázal zbúrať príbytok v Toryse
Súd vyhovel návrhu Márie, rómskej ženy, ktorá žije spolu so svojimi deťmi v obci Torysa.
Autor TASR
Prešov 29. septembra (TASR) - Okresný súd Prešov uznesením zo 17. septembra 2025 nariadil obci Torysa zdržať sa odstránenia príbytku rodiny z marginalizovanej rómskej komunity. Ako TASR informovala senior právnička poradne Michala Cilli, ide o prelomové rozhodnutie, prvý prípad na Slovensku, keď súd takto ochránil obydlie ohrozené demoláciou zo strany samosprávy.
Súd vyhovel návrhu Márie, rómskej ženy, ktorá žije spolu so svojimi deťmi v obci Torysa. „Rodina čelila bezprostrednej hrozbe vysťahovania bez náhradného bývania. Súd vo svojom rozhodnutí konštatoval, že odstránenie obydlia by znamenalo vážny a nezvratný zásah do základných práv rodiny, najmä práva na rešpektovanie domova, súkromného a rodinného života,“ uviedla Cilli.
Ako pokračovala, v odôvodnení súd zdôraznil, že aj obydlia postavené bez stavebného povolenia môžu byť „domovom“ v zmysle Ústavy SR a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ak v nich ľudia dlhodobo žijú a realizujú svoj rodinný a súkromný život. Poukázal tiež na zásadu proporcionality, podľa súdu by dosahy odstránenia obydlia na rodinu boli neprimerane závažné v porovnaní so záujmami obce. Súd zároveň konštatoval, že zbúranie príbytku by bolo v rozpore s dobrými mravmi, keďže obec dlhodobo existenciu nelegálnych obydlí v marginalizovanej rómskej komunite tolerovala.
„Toto rozhodnutie súdu ma potešilo. Znamená to pre mňa, že nebudem s deťmi vonku na ulici. Bála som sa, že ostanem s deťmi bez domova. Nemohla som kvôli tomu spať. Teraz po rozhodnutí súdu sa mi bude lepšie zaspávať,“ povedala k rozhodnutiu súdu žalobkyňa - Mária. Bezplatné právne zastupovanie žalobkyni sprostredkovala Poradňa pre občianske a ľudské práva v rámci jej programu strategického vedenia súdnych sporov.
Poradňa pripomína, že samosprávy aj štát majú k dispozícii iné riešenia než likvidáciu obydlí, napríklad usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, podporu legalizácie existujúcich stavieb či výstavbu sociálneho bývania. Rozhodnutie súdu nie je podľa poradne právoplatné a žalovaná obec sa voči nemu môže odvolať.
Súd vyhovel návrhu Márie, rómskej ženy, ktorá žije spolu so svojimi deťmi v obci Torysa. „Rodina čelila bezprostrednej hrozbe vysťahovania bez náhradného bývania. Súd vo svojom rozhodnutí konštatoval, že odstránenie obydlia by znamenalo vážny a nezvratný zásah do základných práv rodiny, najmä práva na rešpektovanie domova, súkromného a rodinného života,“ uviedla Cilli.
Ako pokračovala, v odôvodnení súd zdôraznil, že aj obydlia postavené bez stavebného povolenia môžu byť „domovom“ v zmysle Ústavy SR a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ak v nich ľudia dlhodobo žijú a realizujú svoj rodinný a súkromný život. Poukázal tiež na zásadu proporcionality, podľa súdu by dosahy odstránenia obydlia na rodinu boli neprimerane závažné v porovnaní so záujmami obce. Súd zároveň konštatoval, že zbúranie príbytku by bolo v rozpore s dobrými mravmi, keďže obec dlhodobo existenciu nelegálnych obydlí v marginalizovanej rómskej komunite tolerovala.
„Toto rozhodnutie súdu ma potešilo. Znamená to pre mňa, že nebudem s deťmi vonku na ulici. Bála som sa, že ostanem s deťmi bez domova. Nemohla som kvôli tomu spať. Teraz po rozhodnutí súdu sa mi bude lepšie zaspávať,“ povedala k rozhodnutiu súdu žalobkyňa - Mária. Bezplatné právne zastupovanie žalobkyni sprostredkovala Poradňa pre občianske a ľudské práva v rámci jej programu strategického vedenia súdnych sporov.
Poradňa pripomína, že samosprávy aj štát majú k dispozícii iné riešenia než likvidáciu obydlí, napríklad usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, podporu legalizácie existujúcich stavieb či výstavbu sociálneho bývania. Rozhodnutie súdu nie je podľa poradne právoplatné a žalovaná obec sa voči nemu môže odvolať.