Streda 25. marec 2026
Súd poslal do väzby tretiu osobu z prípadu požiaru v Pardubiciach

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Krajský súd v Bratislave poslal ešte začiatkom týždňa do väzby tretiu osobu v prípade minulotýždňového požiaru haly zbrojovky LPP Holding v Pardubiciach. Keďže však podala sťažnosť, rozhodovať bude Najvyšší súd SR. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.

Návrh na vzatie do predbežnej väzby bol doručený Krajskou prokuratúrou v Bratislave ešte 22. marca. „Krajský súd v Bratislave dňa 23. 3. 2026 rozhodol tak, že vyžiadanú osobu vzal do predbežnej väzby, pričom súd nenahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka,“ skonštatoval Adamčiak.

Keďže vyžiadaná osoba podala sťažnosť, rozhodovať tak bude NS SR.

Okresný súd v Pardubiciach ešte v utorok (24. 3.) večer rozhodol o väzbe pre dvoch ďalších obvinených v prípade, ktorých polícia zadržala v Česku. Ide o ženu a muža vo veku približne 20 až 30 rokov. Obvinení majú byť zo spáchania teroristického útoku a účasti na teroristickej skupine. Tretiu osobu v prípade zadržali kriminalisti na Slovensku.

Požiar v priemyselnom areáli v Pardubiciach vypukol minulý týždeň v piatok (20. 3.) nadránom. Hala, v ktorej začalo horieť, patrí českej zbrojovke LPP Holding, ktorá okrem iného vyrába aj drony. K útoku sa prihlásila dovtedy neznáma skupina The Earthquake Faction, ktorá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe.
Neprehliadnite

Prezident Pellegrini prijal legendy z ME 1976: Sú inšpiráciou

BARÁK: Z DNA nezistíte len možné choroby, ale aj váš pôvod či talent

Prezident podpísal novelu Trestného zákona, ktorá ruší nahradenie ÚOO

Hokejová reportérka zomrela spolu s deťmi pri požiari vo vlastnom dome