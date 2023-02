Súd poslal vodiča, ktorého vozidlo usmrtilo troch ľudí, do väzby

Košice 12. februára (TASR) - Sudca Okresného súdu Košice akceptoval v nedeľu podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby 43-ročného vodiča BMW X5 z Košíc. Ide o účastníka nehody, následkom ktorej v piatok (10. 2.) v Košiciach zomreli traja ľudia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.Pri nehode zomreli traja ľudia, 64-ročný vodič Škody Fabie a dve chodkyne vo veku 67 a 59 rokov. Podľa doterajších zistení v piatok dopoludnia viedol 43-ročný Košičan osobné auto značky BMW X5 po Gorkého ulici v Košiciach. Z doposiaľ nezistených príčin prešiel s autom do protismeru, kde narazil do vozidla značky Škoda Fabia.Nedovolená rýchlosť jazdy je podľa Ivanovej druhá najčastejšia príčina dopravných nehôd, ktoré spôsobia vodiči motorových vozidiel.povedala hovorkyňa.Do vyšetrovania príčin dopravnej nehody boli pribratí viacerí znalci z rôznych odvetví. Mužovi z Košíc hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na štyri až osem rokov.