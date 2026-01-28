< sekcia Regióny
Súd potvrdil 15-ročný trest v prípade vraždy v Blažovciach
Tragédia sa odohrala 19. marca 2024 v nočných hodinách, kedy Roman s o štyri roky staršou manželkou vo svojom rodinnom dome spoločne popíjali alkohol.
Autor TASR
Žilina 28. januára (TASR) - Krajský súd (KS) v Žiline na stredajšom pojednávaní potvrdil 15-ročný trest odňatia slobody obžalovanému Romanovi D. v prípade predvlaňajšej vraždy v obci Blažovce v okrese Turčianske Teplice. Podľa obžaloby v marci 2024 pripravil o život svoju manželku. Trojčlenný senát odvolanie oboch procesných strán voči rozsudku prvostupňového súdu zamietol a rozsudok sa tak stal právoplatný.
Tragédia sa odohrala 19. marca 2024 v nočných hodinách, kedy Roman s o štyri roky staršou manželkou vo svojom rodinnom dome spoločne popíjali alkohol. Fyzickému napadnutiu predchádzal verbálny konflikt, útok zo strany manžela mal pre 49-ročnú Janu fatálne následky.
„Okresný súd Žilina, pracovisko Čadca dňa 13. novembra 2025 vyhlásil rozsudok, ktorým uznal obžalovaného za vinného z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Uložil mu trest odňatia slobody vo výmere 15 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Zároveň uložil obžalovanému aj ochranné protialkoholické liečenie ústavnou formou,“ priblížila pre TASR rozhodnutie prvostupňového súdu hovorkyňa KS Žilina Anna Dudová Záborská.
Proti rozsudku podali odvolanie obe procesné strany. Prokurátorka žiadala pre obžalovaného prísnejší trest vo výške 20 rokov odňatia slobody, obhajoba sa naopak dožadovala svojho klienta spod obžaloby oslobodiť. Dôvodila tým, že okolnosti prípadu svedčia o tom, že Roman nemal v úmysle svojej manželke spôsobiť ujmu na zdraví, nieto ju ešte pripraviť o život.
Odvolací senát obe odvolania zamietol ako nedôvodné. Vo vzťahu k obžalovanému skonštatoval, že počas skutku konal s veľkou intenzitou. „Musíme jednoznačne dospieť k záveru, že keď niekto inú osobu takouto intenzitou škrtí a hrdúsi a dochádza tam k vážnym poraneniam životne dôležitých orgánov, tak je potrebné takéto konanie kvalifikovať ako trestný čin vraždy,“ zdôvodnil rozhodnutie predseda odvolacieho senátu.
Tragédia sa odohrala 19. marca 2024 v nočných hodinách, kedy Roman s o štyri roky staršou manželkou vo svojom rodinnom dome spoločne popíjali alkohol. Fyzickému napadnutiu predchádzal verbálny konflikt, útok zo strany manžela mal pre 49-ročnú Janu fatálne následky.
„Okresný súd Žilina, pracovisko Čadca dňa 13. novembra 2025 vyhlásil rozsudok, ktorým uznal obžalovaného za vinného z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Uložil mu trest odňatia slobody vo výmere 15 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Zároveň uložil obžalovanému aj ochranné protialkoholické liečenie ústavnou formou,“ priblížila pre TASR rozhodnutie prvostupňového súdu hovorkyňa KS Žilina Anna Dudová Záborská.
Proti rozsudku podali odvolanie obe procesné strany. Prokurátorka žiadala pre obžalovaného prísnejší trest vo výške 20 rokov odňatia slobody, obhajoba sa naopak dožadovala svojho klienta spod obžaloby oslobodiť. Dôvodila tým, že okolnosti prípadu svedčia o tom, že Roman nemal v úmysle svojej manželke spôsobiť ujmu na zdraví, nieto ju ešte pripraviť o život.
Odvolací senát obe odvolania zamietol ako nedôvodné. Vo vzťahu k obžalovanému skonštatoval, že počas skutku konal s veľkou intenzitou. „Musíme jednoznačne dospieť k záveru, že keď niekto inú osobu takouto intenzitou škrtí a hrdúsi a dochádza tam k vážnym poraneniam životne dôležitých orgánov, tak je potrebné takéto konanie kvalifikovať ako trestný čin vraždy,“ zdôvodnil rozhodnutie predseda odvolacieho senátu.