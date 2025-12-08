< sekcia Regióny
Súd potvrdil 25-ročný trest v prípade predvlaňajšej vraždy v Likavke
Tragédia sa odohrala v nočných hodinách, keď Ružomberčan Peter v rodinnom dome dvojice bratov hľadal svoju družku.
Autor TASR
Žilina 8. decembra (TASR) - Krajský súd (KS) v Žiline potvrdil 25-ročný trest odňatia slobody obžalovanému Petrovi C. v prípade predvlaňajšej vraždy v obci Likavka (okres Ružomberok). Podľa obžaloby v apríli 2023 nožom pripravil o život 55-ročného Stanislava a následne nožom napadol aj jeho brata Milana. Informáciu o rozsudku z minulotýždňového (4. 12.) pojednávania poskytla TASR hovorkyňa KS Žilina Anna Dudová Záborská.
Tragédia sa odohrala v nočných hodinách, keď Ružomberčan Peter v rodinnom dome dvojice bratov hľadal svoju družku. Našiel ju v posteli u mladšieho z bratov, ktorého podľa obžaloby s vlastným nožom bodol do hrudníka a do brucha a spolu mu spôsobil 12 bodnorezných rán. Štyrikrát bodol aj staršieho brata. Kým Stanislav do niekoľkých minút po Petrovom útoku zomrel, Milan prežil len vďaka urgentnému zásahu záchranárov.
Obžalovaný na svoju obhajobu tvrdil, že konal v sebaobrane a takmer počas celej bitky s tragickým koncom ležal chrbtom na zemi, ale Okresný súd v Žiline sa s jeho verziou nestotožnil. „Okresný súd Žilina dňa 18. júna 2025 vyhlásil rozsudok, ktorým uznal obžalovaného za vinného z obzvlášť závažného zločinu vraždy, sčasti v štádiu pokusu a z prečinu porušovania domovej slobody,“ priblížila rozsudok prvostupňového súdu Dudová Záborská.
Obžalovaný aj jeho obhajca sa voči rozsudku o 25-ročnom treste odvolali, ale odvolací súd výšku trestu potvrdil. „Obžalovanému krajský súd uložil úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov nepodmienečne so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Zároveň bol obžalovanému uložený aj ochranný dohľad na tri roky,“ doplnila Dudová Záborská.
