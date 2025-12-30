< sekcia Regióny
Súd pozastavil výnimku na usmrtenie bobrov na východnom Slovensku
Podnet na súd podali iniciatíva My sme les a organizácia Aevis v spolupráci s Via Iuris.
Autor TASR
Bratislava/Trebišov 30. decembra (TASR) - Správny súd v Bratislave odložil vykonateľnosť výnimky, ktorou Ministerstvo životného prostredia SR povolilo usmrtenie 36 jedincov bobra vodného na riekach Trnávka, Latorica a Bodrog na východnom Slovensku. Vodohospodári o výnimku požiadali, pretože bobry poškodzujú hrádze, oslabujú ich a predstavujú riziko pre obyvateľov a ich majetok. Ako informovali ochranárske organizácie, opatrenie platí až do právoplatného rozhodnutia súdu.
Podnet na súd podali iniciatíva My sme les a organizácia Aevis v spolupráci s Via Iuris. Podľa nich rozhodnutie ministerstva porušovalo európsku smernicu o biotopoch. „Správny súd uznal, že usmrtením 36 jedincov bobra vodného hrozí závažná a nezvratná ujma na životnom prostredí. Vydal preto uznesenie, ktoré nateraz zabráni usmrteniu bobrov,“ potvrdil Marián Hletko z iniciatívy My sme les.
Minister životného prostredia výnimku podpísal v máji na žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Dôvodom boli viaceré poškodenia ochranných hrádzí, ktoré mali byť spôsobené činnosťou bobrov. Podľa advokátky Evy Kováčechovej, ktorá na prípade spolupracuje s Via Iuris, súd odložil vykonateľnosť rozhodnutia ministra životného prostredia. „Pričom uviedol, že smrť chráneného živočícha, bobra vodného, nemožno kompenzovať sumou vyjadrujúcou spoločenskú hodnotu zvierat,“ uviedla advokátka.
Podľa SVP vznikli a naďalej vznikajú škody na ochranných hrádzach - napríklad na Trnávke bolo evidovaných až 39 dier. Poškodenia boli zaznamenané aj na Bodrogu a Latorici, a to v blízkosti priľahlých obcí. „Správca toku pristupoval ihneď po zistení k utesneniu týchto otvorov, ale situácia bola kritická. Dochádzalo k oslabovaniu hrádzí s možnosťou ich deštrukcie,“ uviedol hovorca SVP Marián Bocák.
Odhadované náklady na opatrenia, ako je ukladanie pletiva do telesa hrádzí, dosahujú podľa SVP sumu takmer sedem miliónov eur. Komplexná ochrana celého územia sa podľa nich javí ako nerentabilná a ťažko vykonateľná. S dĺžkou 512 kilometrov by si vyžiadala investíciu približne 350 miliónov eur. Náklady na núdzové utesňovanie dier počas povodne v roku 2024 predstavovali 220.000 eur.
Rozhodnutie súdu SVP nekomentuje, keďže im ešte nebolo doručené. „Každé ďalšie poškodzovanie hrádzí pri povodni oslabí samotné telesá hrádzí, ako aj ich stabilizačné časti. Samotným poškodením hrádze hrozí riziko jej deštrukcie a budú ohrozené obydlia, ako aj životy obyvateľov. Štátu budú vznikať ďalšie náklady na zabezpečenie povodňovej stavby,“ dodal Bocák s tým, že v predmetnej veci komunikuje s ministerstvom životného prostredia.
