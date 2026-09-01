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Súd prepustil zo zadržania cudzinca v kauze prípravy útoku na závod
Plánovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku prekazili príslušníci protizločineckej jednotky ÚBOK.
Autor TASR,aktualizované
Prešov 1. septembra (TASR) - Cudzinec obvinený z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy nebude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom v utorok sudca pre prípravné konanie Okresného súdu (OS) Prešov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského súdu (KS) v Prešove Ivana Petrufová. Keďže prokurátor podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť, prípadom sa bude zaoberať KS v Prešove. V prípade ide podľa polície o pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku.
„OS po preskúmaní všetkých výpovedí vykonaných v prípravnom konaní, ako aj všetkých doposiaľ zabezpečených listinných dôkazov, konštatoval, že absolútne absentuje čo i len náznak toho, že by tento obvinený vedel, že má byť vykonaný podpaľačský útok na prevádzku spoločnosti v priemyselnom parku v katastrálnom území obce Haniska, okres Prešov, a že práve z tohto dôvodu oslovil ďalšieho obvineného v súvislosti so zabezpečením odvozu motorovým vozidlom,“ uviedla Petrufová.
Preto sudca pre prípravné konanie OS v Prešove podľa jej slov po výsluchu obvineného dňa 1. septembra nevyhovel návrhu prokurátora na jeho väzobné stíhanie a obvineného prepustil zo zadržania na slobodu.
„Proti rozhodnutiu OS v tomto prípade podal prokurátor sťažnosť a vo veci je stanovený termín 7. september 2026 na prerokovanie veci senátom KS v Prešove,“ doplnila Petrufová.
Dvaja cudzinci, obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy, sú stíhaní väzobne. Tretieho obvineného muža zadržali v Nemecku, pričom OS v Prešove v súvislosti s jeho vydaním vykonáva potrebné procesné úkony. Polícia v piatok (28. 8.) informovala o zadržaní ďalšej osoby v súvislosti s prípadom, o ktorej v utorok rozhodoval Okresný súd v Prešove.
„Polícia vo vyšetrovaní naďalej vykonáva potrebné procesné úkony s cieľom objasniť úlohy jednotlivých osôb, motív ich konania a identifikovať osobu, ktorá mala útok objednať. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a aktuálnu procesnú situáciu nie je možné v tejto chvíli poskytnúť ďalšie podrobnosti,“ uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Plánovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku prekazili príslušníci protizločineckej jednotky ÚBOK. Akciu realizovali 22. augusta. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. Podľa polície mohol útok spôsobiť rozsiahly požiar, ohroziť životy a zdravie ľudí a spôsobiť škodu veľkého rozsahu. V čase plánovaného útoku sa mohlo v objekte nachádzať približne 70 zamestnancov. Hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.
„OS po preskúmaní všetkých výpovedí vykonaných v prípravnom konaní, ako aj všetkých doposiaľ zabezpečených listinných dôkazov, konštatoval, že absolútne absentuje čo i len náznak toho, že by tento obvinený vedel, že má byť vykonaný podpaľačský útok na prevádzku spoločnosti v priemyselnom parku v katastrálnom území obce Haniska, okres Prešov, a že práve z tohto dôvodu oslovil ďalšieho obvineného v súvislosti so zabezpečením odvozu motorovým vozidlom,“ uviedla Petrufová.
Preto sudca pre prípravné konanie OS v Prešove podľa jej slov po výsluchu obvineného dňa 1. septembra nevyhovel návrhu prokurátora na jeho väzobné stíhanie a obvineného prepustil zo zadržania na slobodu.
„Proti rozhodnutiu OS v tomto prípade podal prokurátor sťažnosť a vo veci je stanovený termín 7. september 2026 na prerokovanie veci senátom KS v Prešove,“ doplnila Petrufová.
Dvaja cudzinci, obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy, sú stíhaní väzobne. Tretieho obvineného muža zadržali v Nemecku, pričom OS v Prešove v súvislosti s jeho vydaním vykonáva potrebné procesné úkony. Polícia v piatok (28. 8.) informovala o zadržaní ďalšej osoby v súvislosti s prípadom, o ktorej v utorok rozhodoval Okresný súd v Prešove.
„Polícia vo vyšetrovaní naďalej vykonáva potrebné procesné úkony s cieľom objasniť úlohy jednotlivých osôb, motív ich konania a identifikovať osobu, ktorá mala útok objednať. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a aktuálnu procesnú situáciu nie je možné v tejto chvíli poskytnúť ďalšie podrobnosti,“ uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Plánovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku prekazili príslušníci protizločineckej jednotky ÚBOK. Akciu realizovali 22. augusta. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. Podľa polície mohol útok spôsobiť rozsiahly požiar, ohroziť životy a zdravie ľudí a spôsobiť škodu veľkého rozsahu. V čase plánovaného útoku sa mohlo v objekte nachádzať približne 70 zamestnancov. Hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.