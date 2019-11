Súd rozhodne, či má v kauze Majáka nádeje predkupné právo prednosť

Bratislava 4. novembra (TASR) – O tom, či má predkupné právo prednosť pred vyplatením oprávnených pohľadávok veriteľom v kauze bývalej neziskovej organizácie Maják nádeje v bratislavskom Starom Meste, má rozhodnúť súd. Hlavné mesto a mestská časť ako likvidátor niekdajšej organizácie na pomoc týraným ženám majú na danú vec rozdielny názor. Týka sa to najmä vyplatenia relevantných pohľadávok. Tie by mali byť vo výške buď 80.000 alebo 180.000 eur, ak bude za oprávnenú označená aj dotácia vo výške 100.000 eur.



"Staré Mesto ponúklo hlavnému mestu predkupné právo s podmienkou, že pohľadávky, ktoré budú určené súdom ako relevantné, vyplatí. Mestskí poslanci na túto možnosť nepristúpili, už dvakrát ju zamietli a trvajú len na predkupnom práve za v prepočte 3,32 eur (vtedajších 100 slovenských korún, pozn. TASR)," uviedla pre TASR staromestská starostka Zuzana Aufrichtová, ktorá verejný ústny prísľub primátora Matúša Valla nepovažuje za postačujúci.



Zdôraznila, že prvoradou úlohou likvidátora je vyhovieť zo zákona tým, voči ktorým má Maják nádeje dlhy. Konanie likvidátora má pritom podľa nej trestno-právnu úroveň a ak by bol zákon v tejto veci obídený, mohli by sa veritelia začať súdiť. Uplatnenie si predkupného práva bez podmienky by bolo skôr možné podľa nej v prípade, keby nešlo o takýto špecifický prípad, napríklad, ak by sa snažil niekto predať majetok niekomu inému.



"Necháme, čo povie súd. Ak určí, že predkupné právo má prednosť, prevedieme majetok za tri eurá mestu. A budeme sa týmto rozhodnutím brániť, že nemáme z čoho vyplatiť pohľadávky," poznamenala Aufrichtová s tým, že Staré Mesto nemá na vyplatenie dlhov, ktoré nezavinilo. Poukázala tiež na to, že hodnota majetku sa odhaduje na 700.000 alebo milión eur, pričom polovica by podľa pôvodnej zmluvy mala patriť Starému Mestu.



Hlavné mesto si svoje predkupné právo na základe rozhodnutia bratislavských mestských poslancov "riadne a včas" uplatnilo, čo ešte v máji pre TASR potvrdil hovorca Peter Bubla s tým, že zo strany magistrátu bola zároveň poukázaná kúpna cena. Rovnako to konštatuje hlavné mesto aj v informačnom materiáli o aktuálnom právnom stave z posledného rokovania mestského zastupiteľstva.



"Hlavné mesto SR Bratislava nemá zákonný dôvod na prerušenie ochrany svojich práv, nakoľko hlavné mesto SR Bratislava si svoje zmluvné predkupné právo uplatnilo riadne a včas, pričom danú skutočnosť mestská časť Bratislava - Staré Mesto nijakým spôsobom doposiaľ nerozporovala," píše sa v predmetnom materiáli s tým, že magistrát sa s argumentáciou mestskej časti nestotožňuje. Mesto je tiež presvedčené, že dôvod na odopretie uplatneného zmluvného predkupného práva hlavnému mestu neexistuje, keďže nijakým spôsobom nekonalo protiprávne.



"Platí prísľub primátora, že v prípade, ak dodatočne nastane situácia, keď bude potrebná pomoc hlavného mesta, poskytneme potrebnú súčinnosť mestskej časti," odpovedal v máji Bubla na otázku, či primátor svoj verejný prísľub dodrží. Na margo toho Aufrichtová uviedla, že úmysel sa nikdy slovne nedeklaruje a rozhoduje v konečnom dôsledku to, čo je na papieri. Podľa nej to závisí aj tak od poslancov, ktorí to už dvakrát odmietli.



Niečo iné ako Aufrichtová si myslí bratislavský mestský poslanec a predseda finančnej komisie Rastislav Tešovič, podľa ktorého by sa malo najprv zohľadniť predkupné právo a následne riešiť dlhy. Starostka podľa neho svojím konaním ohrozuje majetok mesta.



V súvislosti s kauzou neziskovej organizácie Maják nádeje sa v súčasnosti opäť preveruje podozrenie zo spáchania subvenčného podvodu. Staré Mesto sa zároveň obrátilo na prokuratúru, podnet sa má týkať vlaňajšieho zastavenia stíhania voči bývalému štatutárovi a riaditeľovi neziskovej organizácie za porušenie právomocí pri správe cudzieho majetku. Budova na Karpatskej ulici, ktorá je už niekoľko rokov zatvorená, bola v minulosti na základe vydaného príkazu na exekúciu predmetom niekoľkých verejných dražieb i konkurzného konania.