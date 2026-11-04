< sekcia Regióny
SÚD ROZHODOL: Lom nesmie blokovať prejazd cyklistov po cyklotrase
Podľa TSK bolo cyklistom pre spustenú závoru, pri ktorej boli aj kamenné bloky, znemožnené pokračovanie po vyznačenej trase.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prievidza/Malé Kršteňany 4. novembra (TASR) - Prevádzkovateľ lomu v Malých Kršteňanoch musí obnoviť prejazd cyklotrasou medzi Partizánskym a Zemianskymi Kostoľanmi a nesmie ho blokovať závorami ani inými prekážkami. Vyplýva to z neodkladného opatrenia, ktoré vydal Okresný súd (OS) Prievidza. Cyklotrasa vedie cez dva dobývacie priestory. Závoru na úseku osadil vlastník ťažobných práv, ktorým je firma Premium Dolomit SE. Poukázal pritom na nesplnenie bezpečnostných opatrení. Na súd sa obrátil Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý cyklotrasu vybudoval.
Hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus pre TASR uviedol, že TSK podal návrh na nariadenie neodkladného opatrenia 19. októbra, pričom zo zákona vyplýva súdu povinnosť rozhodnúť o takomto návrhu do 30 dní od jeho doručenia. „Sudkyňa 28. októbra uznesením nariadila neodkladné opatrenie, ktorým uložila odporcovi povinnosť obnoviť prejazdnosť spoločného dopravného úseku stavby v priestore dobývacích priestorov Malé Kršteňany a Malé Kršteňany I tak, aby nebolo bránené prejazdu cyklistov po vyznačenej cyklotrase,“ uviedol.
Odporca je podľa neho povinný zdržať sa umiestňovania či ponechávania prekážok v prejazdnom profile predmetného úseku cyklotrasy, pokiaľ by tým znemožnil alebo podstatne sťažil jej prejazdnosť, zdržať sa má i používania tabule s textom „Dobývací priestor - Zákaz vstupu nepovolaným osobám!“ na dotknutom úseku cyklotrasy.
„Tieto povinnosti sa však nevzťahujú na časovo nevyhnutné, riadne zabezpečené a vopred oznámené uzávery počas výkonu trhacích prác uskutočňované v súlade s podmienkami kolaudačného rozhodnutia mesta Partizánske, ani na nevyhnutné a primerané opatrenia na odvrátenie konkrétneho bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia vyžadované právnymi predpismi, alebo na obmedzenia vyplývajúce z vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci,“ podotkol Tarabus.
Vysvetlil, že neodkladné opatrenie je vykonateľné doručením, v tomto prípade 28. októbra, a proti uzneseniu o nariadení neodkladného opatrenia je možné podať odvolanie.
Podľa TSK bolo cyklistom pre spustenú závoru, pri ktorej boli aj kamenné bloky, znemožnené pokračovanie po vyznačenej trase. Zároveň tvrdí, že cyklotrasa vznikala s potrebnými povoleniami a so súhlasom pôvodného vlastníka ťažobného územia. Odvoláva sa aj na právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
To podľa Tarabusa nemôže OS Prievidza ako civilný súd preskúmavať, a kým ho príslušný orgán nezruší alebo nezmení, „musí na právoplatné kolaudačné rozhodnutie nazerať ako na zákonné a správne“. Doplnil, že z úradnej činnosti OS zistil, že na Správny súd v Banskej Bystrici bola podaná správna žaloba žalobcu Premium Dolomit SE o neplatnosť kolaudačného rozhodnutia. „Ku dňu nariadenia neodkladného opatrenia Správny súd v Banskej Bystrici vo veci nerozhodol,“ dodal.
Podľa firmy cyklocesta nespĺňa bezpečnostné opatrenia. Odvoláva sa pritom na rozhodnutie Obvodného banského úradu Banská Bystrica, podľa ktorého bolo stavebné povolenie vydané v rozpore s banským zákonom, ako aj na podmienky kolaudačného rozhodnutia. Spoločnosť trvá na tom, aby TSK v celom rozsahu dodržal kolaudačné rozhodnutie. TSK, ktorý cyklomagistrálu vybudoval, tvrdí, že k otázke spoločného využívania komunikácie pristupuje s dôrazom na bezpečnosť cyklistov a rešpektovanie záujmov prevádzkovateľa kameňolomu. Hovorí aj o príprave ďalších technických opatrení vychádzajúcich z podmienok uvedených v kolaudačnom rozhodnutí.
Hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus pre TASR uviedol, že TSK podal návrh na nariadenie neodkladného opatrenia 19. októbra, pričom zo zákona vyplýva súdu povinnosť rozhodnúť o takomto návrhu do 30 dní od jeho doručenia. „Sudkyňa 28. októbra uznesením nariadila neodkladné opatrenie, ktorým uložila odporcovi povinnosť obnoviť prejazdnosť spoločného dopravného úseku stavby v priestore dobývacích priestorov Malé Kršteňany a Malé Kršteňany I tak, aby nebolo bránené prejazdu cyklistov po vyznačenej cyklotrase,“ uviedol.
Odporca je podľa neho povinný zdržať sa umiestňovania či ponechávania prekážok v prejazdnom profile predmetného úseku cyklotrasy, pokiaľ by tým znemožnil alebo podstatne sťažil jej prejazdnosť, zdržať sa má i používania tabule s textom „Dobývací priestor - Zákaz vstupu nepovolaným osobám!“ na dotknutom úseku cyklotrasy.
„Tieto povinnosti sa však nevzťahujú na časovo nevyhnutné, riadne zabezpečené a vopred oznámené uzávery počas výkonu trhacích prác uskutočňované v súlade s podmienkami kolaudačného rozhodnutia mesta Partizánske, ani na nevyhnutné a primerané opatrenia na odvrátenie konkrétneho bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia vyžadované právnymi predpismi, alebo na obmedzenia vyplývajúce z vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci,“ podotkol Tarabus.
Vysvetlil, že neodkladné opatrenie je vykonateľné doručením, v tomto prípade 28. októbra, a proti uzneseniu o nariadení neodkladného opatrenia je možné podať odvolanie.
Podľa TSK bolo cyklistom pre spustenú závoru, pri ktorej boli aj kamenné bloky, znemožnené pokračovanie po vyznačenej trase. Zároveň tvrdí, že cyklotrasa vznikala s potrebnými povoleniami a so súhlasom pôvodného vlastníka ťažobného územia. Odvoláva sa aj na právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
To podľa Tarabusa nemôže OS Prievidza ako civilný súd preskúmavať, a kým ho príslušný orgán nezruší alebo nezmení, „musí na právoplatné kolaudačné rozhodnutie nazerať ako na zákonné a správne“. Doplnil, že z úradnej činnosti OS zistil, že na Správny súd v Banskej Bystrici bola podaná správna žaloba žalobcu Premium Dolomit SE o neplatnosť kolaudačného rozhodnutia. „Ku dňu nariadenia neodkladného opatrenia Správny súd v Banskej Bystrici vo veci nerozhodol,“ dodal.
Podľa firmy cyklocesta nespĺňa bezpečnostné opatrenia. Odvoláva sa pritom na rozhodnutie Obvodného banského úradu Banská Bystrica, podľa ktorého bolo stavebné povolenie vydané v rozpore s banským zákonom, ako aj na podmienky kolaudačného rozhodnutia. Spoločnosť trvá na tom, aby TSK v celom rozsahu dodržal kolaudačné rozhodnutie. TSK, ktorý cyklomagistrálu vybudoval, tvrdí, že k otázke spoločného využívania komunikácie pristupuje s dôrazom na bezpečnosť cyklistov a rešpektovanie záujmov prevádzkovateľa kameňolomu. Hovorí aj o príprave ďalších technických opatrení vychádzajúcich z podmienok uvedených v kolaudačnom rozhodnutí.