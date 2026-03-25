Súd rozhodol o ochrane príbytku rómskej rodiny pred zbúraním
Súd podľa Petrufovej okrem iného konštatoval, že je ústavne nutné poskytnúť ochranu ohrozenému právu na obydlie, za aplikácie príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku.
Autor TASR
Prešov 25. marca (TASR) - Krajský súd v Prešove potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v Prešove zo septembra minulého roka vo veci povinnosti zdržať sa odstránenia príbytku rodiny z marginalizovanej rómskej komunity v obci Torysa v okrese Sabinov. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová, rozhodnutie súdu prvej inštancie v spojení s rozhodnutím odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť 23. marca 2026.
Súd podľa Petrufovej okrem iného konštatoval, že je ústavne nutné poskytnúť ochranu ohrozenému právu na obydlie, za aplikácie príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku. Odvolací súd v tomto konaní podľa hovorkyne pritom neriešil ani sa nezaoberal dokazovaním skutočností, či v danom prípade ide o stavbu oprávnenú, neoprávnenú, povolenú, nepovolenú v zmysle príslušných intencií stavebného zákona.
„Práve z pohľadu potreby špecifického riešenia osídľovania pozemkov marginalizovanými skupinami obyvateľstva, ktorý doteraz nebol vyriešený v našej spoločnosti, podľa odvolacieho súdu za úvahu stojí participovanie štátu na hľadaní vhodného riešenia tejto zásadnej otázky, ktoré by bolo pre dotknuté strany vhodnou alternatívou,“ vysvetlila Petrufová.
Záver odvolacieho súdu vyplýva podľa jej slov z osvedčenej potreby nutnej a naliehavej úpravy pomerov medzi žalobkyňou a žalovaným, spočívajúcej v povinnosti zdržať sa odstránenia obydlia na predmetných nehnuteľnostiach. „Pretože je tu pretrvávajúca bezprostredne hroziaca ujma súvisiaca so stratou obydlia, domova, prístrešia pre žalobkyňu, jej deti, a to v podmienkach, v ktorých predmetnú chatrč rodina obýva na hranici chudoby,“ priblížila Petrufová.
Bezplatné právne zastupovanie žalobkyni sprostredkovala mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva v rámci jej programu strategického vedenia súdnych sporov. „Rozhodnutie odvolacieho súdu jasne ukazuje, že búranie obydlí ľudí z marginalizovaných rómskych komunít nie je riešením. Odvolací súd potvrdil, že samospráva nesmie zbúrať obydlie rómskej rodiny a že aj takéto príbytky sú domovom podľa ústavy a medzinárodného práva. Toto rozhodnutie je dôkazom, že ochrana práva na domov musí byť pre štát a samosprávy prioritou a že existujú alternatívne spôsoby, ako riešiť vlastnícke a stavebné otázky - napríklad legalizácia stavieb, usporiadanie vlastníckych vzťahov či výstavba sociálneho bývania,“ povedala právnička Poradne pre občianske a ľudské práva Michala Cilli.
