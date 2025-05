Súd rozhodol v kauze najväčšej výrobni heroínu v strednej Európe

Nitra 15. mája (TASR) - Okresný súd Nitra v stredu (14. 5.) odsúdil piatich mužov v súvislosti s protidrogovou kauzou Rybár, pri ktorej bolo vlani v marci zadržaných vo Vrábľoch 11 ľudí. Ako vtedy informoval hovorca policajného prezídia Roman Hájek, policajti počas akcie zaistili doposiaľ najväčšiu výrobňu heroínu v strednej Európe.



Podľa polície zariadenie produkovalo približne tri až desať kilogramov heroínu mesačne. To zodpovedá množstvu 30.000 až 100.000 priemerných jednorazových dávok.



Okresný súd v Nitre rozhodoval o šestici obžalovaných Jozefovi A., Michalovi N., Martinovi O., Dušanovi M., Štefanovi M. a Milošovi M. Obžalovaní boli vo veci závažného zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou a prečinu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Nitre Lena Kiradžiev, piatich mužov uznal súd za vinných. „Jeden z obžalovaných bol oslobodený spod obžaloby, pretože nebolo dokázané, že skutok spáchal,“ informovala. Nepodmienečný trest odňatia slobody na 14 rokov s výkonom v ústave na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia, trest prepadnutia majetku a ochranný dohľad na tri roky uložil Okresný súd Nitra organizátorovi výroby.



Druhý obžalovaný dostal trest odňatia slobody na 12 rokov s výkonom v ústave na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia. „Obžalovaný tri dostal trest odňatia slobody na sedem rokov s výkonom v ústave na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia a trest prepadnutia vecí - mobilný telefón a finančnú hotovosť 21.360 eur, ktoré boli zaistené pri domovej prehliadke. Obžalovaný štyri dostal úhrnný trest odňatia slobody na osem rokov s výkonom v ústave na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia,“ skonštatovala Kiradžiev.



Ako doplnila, obžalovaný päť dostal trest odňatia slobody na 12 rokov s výkonom v ústave na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia a trest prepadnutia vecí - dvakrát mobilný telefón a finančnú hotovosť vo výške 3000 eur, ktoré boli nájdené pri domovej prehliadke, dodala Kiradžiev.



Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Po tom, ako sa odvolal prokurátor aj štyria obžalovaní, pôjde prípad pred odvolací súd.