Súd rozhodol v prospech pôvodného majiteľa akcií Thermalpark Nitrava
Okresný súd (OS) v Nitre v pondelok vyhlásil rozsudok v spore o vlastníctvo akcií spoločnosti Prvá komunálna Finančná (PKF).
Autor TASR
Nitra 8. decembra (TASR) - Okresný súd (OS) v Nitre v pondelok vyhlásil rozsudok v spore o vlastníctvo akcií spoločnosti Prvá komunálna Finančná (PKF). Tá cez spoločnosť Slovak Tourism (ST) bola vlastníkom známeho Thermalparku Nitrava v Poľnom Kesove neďaleko Nitry. Súd rozhodol, že akcie patria ich pôvodnému majiteľovi a žalobcovi Emilovi Muchovi.
Ten sa v žalobe domáhal vlastníctva približne 94,5-percentného balíka akcií PKF, ktoré majú mať podľa znaleckého posudku trhovú hodnotu viac ako 67 miliónov eur. Akcie mal Mucha predať podnikateľovi Dušanovi Kučovi ešte v roku 2016. Ako však vo svojej žalobe uvádza, peniaze za ne nikdy nedostal, preto žiadal ich vrátenie.
Žalovaná strana na súde argumentovala tým, že Kuča sa stal majiteľom akcií na základe platnej kúpnej zmluvy a nemá žiadne dôvody na ich vrátenie Muchovi. Zároveň tvrdila, že Kuča ako nový majiteľ užíval akcie v dobrej viere viac ako tri roky. Tým boli podľa žalovanej strany splnené podmienky na to, že sa Kuča stal vlastníkom akcií vydržaním.
Súd sa s touto argumentáciou nestotožnil. Podľa OS bola kúpna zmluva vo viacerých bodoch nedostatočná a rozhodol, že majiteľom akcií PKF je ich pôvodný majiteľ Mucha. „Po deviatich rokoch sa ukázala pravda. Rozhodnutie potvrdzuje to, že som vlastníkom akcií PKF a nikdy som ním neprestal byť,“ skonštatoval po pojednávaní Mucha. Rozhodnutie OS v Nitre zatiaľ nie je právoplatné, protistrana sa voči nemu môže odvolať. „To či sa odvoláme, záleží od môjho klienta, ale asi to urobíme,“ uviedol Kučov právny zástupca.
