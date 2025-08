Súd s exšéfom polície Petrom K. má pokračovať aj výsluchom E. Hegera

Bratislava 6. augusta (TASR) - Súdny proces s obžalovaným policajným exprezidentom Petrom K. má pokračovať na Mestskom súde Bratislava I 24. októbra. Predvolaní budú viacerí svedkovia navrhnutí obhajobou vrátane bývalého predsedu vlády SR Eduarda Hegera z mimoparlamentnej strany Demokrati.



Na stredajšom hlavnom pojednávaní vypovedali traja svedkovia. Bývalý minister vnútra a poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) zdôraznil, že Peter K. postupoval v júli 2021 pri pozastavení zásahu mobilnej zásahovej jednotky zo Sobraniec v súlade so zákonom.



„Keby bol pán Mikulec vypočutý v prípravnom konaní, tak ako som žiadal od prvého dňa, keď mi vzniesli obvinenie, tak by prokurátor nemal ako podať obžalobu,“ povedal Peter K. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave Juraj Chylo priebeh hlavného pojednávania pred médiami nekomentoval.



Výsluch absolvoval v stredu aj niekdajší dočasný riaditeľ Úradu inšpekčnej služby Peter Scholtz. Poukázal na to, že vtedajší policajný prezident mu v júli 2021 adresoval otázku, či dal súhlas s nasadením zásahovej jednotky zo Sobraniec na zadržanie viacerých osôb. „Ja som mu povedal, že nie. Potom sa telefonáty opakovali. Následne, keď vznikali nejasnosti v zásahu zásahovej skupiny, dal som všetkým členom spísať úradné záznamy,“ povedal. Na stredajšom hlavnom pojednávaní vypovedal aj svedok Rastislav Zbudila.



Prokurátor podal obžalobu na Petra K. pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Bývalý policajný prezident bol obvinený v auguste 2021. Podozrivý je zo zmarenia prebiehajúceho zásahu zadržiavania, ako aj vykonania trestnoprocesných úkonov s osobami Matejom Z. a Petrom P. pod vedením inšpekčného tímu Oblúk. Peter K. označil trestné stíhanie jeho osoby za účelové, trvá na svojej nevine.



Peter K. bol od septembra 2020 poverený dočasným riadením Policajného zboru. Koncom januára 2021 ho po výberovom konaní do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenoval vtedajší minister vnútra Mikulec. K 15. septembru 2021 sa vzdal funkcie.