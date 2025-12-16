< sekcia Regióny
Súd s obžalovaným podnikateľom Norbertom B. pokračuje čítaním listín
Samosudkyňa ŠTS Pamela Záleská na začiatku utorkového pojednávania informovala o písomnom doplnení odôvodnenia návrhov zo strany obhajoby na vykonanie dôkazov.
Autor TASR
Pezinok 16. decembra (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračuje v utorok hlavné pojednávanie s podnikateľom Norbertom B., obžalovaným z trestného činu podplácania. Čítajú sa listinné dôkazy. Stíhaný skutok súvisí s kauzou mediálne známou ako Valčeky.
Samosudkyňa ŠTS Pamela Záleská na začiatku utorkového pojednávania informovala o písomnom doplnení odôvodnenia návrhov zo strany obhajoby na vykonanie dôkazov. Písomné podanie sa týka skutočností, ktorými chce obžalovaný podporiť dôvodnosť navrhovaných dôkazov.
Norbert B. mal podľa obžaloby sprostredkovať vtedajšiemu vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Mariánovi Kučerkovi úplatok prostredníctvom exfunkcionára NAKA Bernarda Slobodníka. Cieľom mala byť pomoc pre podnikateľa Štefana Žigu, ktorý bol podozrivý z ekonomickej trestnej činnosti. Norbert B. vinu odmieta.
Štefana Žigu v októbri 2025 právoplatne odsúdili za korupciu na peňažný trest 100.000 eur. Za prijatie úplatku bol právoplatne odsúdený už aj Kučerka. V jeho prípade však súdy obnovili konanie týkajúce sa uloženého trestu. Norbert B. čelí obžalobám aj v kauzách Dobytkár a Očistec.
