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Súd s obžalovaným primátorom R. Soboty pokračoval dokazovaním

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Na snímke pojednávacia miestnosť. Foto: TASR - Marko Erd

Primátor Rimavskej Soboty Jozef Š. čelí obžalobe za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Autor TASR
Revúca 5. augusta (TASR) - Na pracovisku Okresného súdu (OS) Rimavská Sobota v Revúcej v stredu pokračoval súdny proces s primátorom Rimavskej Soboty Jozefom Š., ktorý je obžalovaný za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Pre TASR to uviedla hovorkyňa súdu Nina Uhrovičová.

„Dnes na okresnom súde pokračovalo odročené pojednávanie v predmetnej veci, a to doplnením dokazovania,“ skonštatovala Uhrovičová s tým, že hlavné pojednávanie bolo následne odročená na 23. septembra.

Primátor Rimavskej Soboty Jozef Š. čelí obžalobe za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Prípad sa týka tendra na výstavbu toboganového komplexu v rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda.

Rimavskosobotský primátor už v minulosti pre TASR uviedol, že pri výstavbe toboganového komplexu spred siedmich rokov nedošlo k žiadnemu pochybeniu a prípad považuje za politickú hru. V nadchádzajúcich komunálnych voľbách plánuje opätovne kandidovať.
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