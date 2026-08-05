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Súd s obžalovaným primátorom R. Soboty pokračoval dokazovaním
Primátor Rimavskej Soboty Jozef Š. čelí obžalobe za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Autor TASR
Revúca 5. augusta (TASR) - Na pracovisku Okresného súdu (OS) Rimavská Sobota v Revúcej v stredu pokračoval súdny proces s primátorom Rimavskej Soboty Jozefom Š., ktorý je obžalovaný za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Pre TASR to uviedla hovorkyňa súdu Nina Uhrovičová.
„Dnes na okresnom súde pokračovalo odročené pojednávanie v predmetnej veci, a to doplnením dokazovania,“ skonštatovala Uhrovičová s tým, že hlavné pojednávanie bolo následne odročená na 23. septembra.
Primátor Rimavskej Soboty Jozef Š. čelí obžalobe za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Prípad sa týka tendra na výstavbu toboganového komplexu v rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda.
Rimavskosobotský primátor už v minulosti pre TASR uviedol, že pri výstavbe toboganového komplexu spred siedmich rokov nedošlo k žiadnemu pochybeniu a prípad považuje za politickú hru. V nadchádzajúcich komunálnych voľbách plánuje opätovne kandidovať.
„Dnes na okresnom súde pokračovalo odročené pojednávanie v predmetnej veci, a to doplnením dokazovania,“ skonštatovala Uhrovičová s tým, že hlavné pojednávanie bolo následne odročená na 23. septembra.
Primátor Rimavskej Soboty Jozef Š. čelí obžalobe za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Prípad sa týka tendra na výstavbu toboganového komplexu v rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda.
Rimavskosobotský primátor už v minulosti pre TASR uviedol, že pri výstavbe toboganového komplexu spred siedmich rokov nedošlo k žiadnemu pochybeniu a prípad považuje za politickú hru. V nadchádzajúcich komunálnych voľbách plánuje opätovne kandidovať.