Súd s podpredsedom Republiky pokračoval výsluchmi svedkov
Prokurátor podal obžalobu za pokračovací zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.
Autor TASR
Banská Bystrica 19. mája (TASR) - Na Okresnom súde (OS) v Banskej Bystrici pokračovalo v utorok hlavné pojednávanie s podpredsedom hnutia Republika Miroslavom S., ktorého vinia z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Obžaloba sa týka obdobia, keď pôsobil v krajskej spoločnosti Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) a kedy malo dôjsť k nevýhodnému odpredaju cestárskej techniky za jedno euro. V procese, ktorý sa začal vlani v septembri, vypočúvali v utorok ďalších svedkov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Uhrovičová.
Miroslav S., ktorý od roku 2016 do roku 2017 bol podpredsedom predstavenstva BBRSC, tvrdí, že je nevinný. Obžalobu považuje za nezákonnú, skutkovo a právne nepodloženú. Prípravné konanie bolo údajne poznačené závažnými procesnými pochybeniami.
Prokurátor podal obžalobu za pokračovací zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. OS uznal Miroslava S. za vinného a odsúdil ho trestným rozkazom. Uložil mu peňažný trest vo výške 3000 eur, pričom pre prípad úmyselného zmarenia jeho výkonu mu ustanovil náhradný trest odňatia slobody vo výmere 60 dní. Rovnako mu uložil povinnosť nahradiť poškodenému Banskobystrickému samosprávnemu kraju škodu vo výške 7868 eur a so spoluobvinenou Ivanou S., ktorá takisto stojí pred súdom, mal povinnosť spoločne a nerozdielne nahradiť kraju škodu vo výške 67.529 eur. Obaja podali voči trestnému rozkazu odpor, a preto súd vytýčil hlavné pojednávanie.
