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Súd sa zaoberá návrhom na podmienečné prepustenie V. Hausera z väzenia
Vražda šiestich Vietnamcov patrí k najzávažnejším prípadom v dejinách slovenskej kriminalistiky.
Autor TASR
Trnava 17. novembra (TASR) - Okresný súd Trnava sa zaoberá návrhom na podmienečné prepustenie Viliama Hausera, jedného z vrahov šiestich Vietnamcov, z väzenia. Odsúdeného eskortovala na utorkové verejné zasadnutie ozbrojená eskorta z leopoldovskej väznice. Naplánovaný je výsluch odsúdeného a dvoch svedkov.
V prípade odsúdených na doživotný trest odňatia slobody je možné podať žiadosť o podmienečné prepustenie po 25 rokoch vo výkone trestu. Hauser sa nachádza vo väzení už 32 rokov. Návrh na jeho podmienečné prepustenie tentokrát podalo občianske združenie Parole. Ak by napokon združenie s návrhom uspelo, po prvý raz v histórii SR by sa na slobodu dostal právoplatne odsúdený na doživotný trest odňatia slobody.
Vietnamská komunita na Slovensku v otvorenom liste žiadala okresný súd, aby návrh na podmienečné prepustenie Hausera zamietol. „Pre našu komunitu nejde o uzavretú kapitolu. Obete boli naši krajania, kolegovia, susedia a príbuzní. Masaker na Starej Vajnorskej dodnes žije v pamäti vietnamských rodín na Slovensku i v Česku a každá ďalšia žiadosť odsúdeného o prepustenie tieto rany opätovne otvára,“ uviedli organizácie Vietnamská komunita na Slovensku, Únia vietnamských žien na Slovensku a Vietnamské korene.
Vražda šiestich Vietnamcov patrí k najzávažnejším prípadom v dejinách slovenskej kriminalistiky. Stala sa 8. apríla 1994 v sklade na Starej Vajnorskej ceste v Bratislave. Vtedy 23-ročný Róbert Matta a 24-ročný Hauser zavraždili samopalom troch dospelých mužov vo veku 35, 35 a 34 rokov, dve ženy vo veku 32 a 33 rokov, z ktorých jedna bola tehotná, a udusili osemmesačné dieťa.
Motívom bola krádež viac ako 1,1 milióna korún v rôznych menách. Páchatelia najskôr ušli do Nemecka. Keď sa o niekoľko dní vrátili a znovu chceli odísť do zahraničia, polícia ich zadržala na hraničnom priechode v Petržalke. Súdne pojednávanie sa začalo pred vtedajším bratislavským mestským súdom v máji 1995. Súd vyhlásil rozsudok - doživotné tresty odňatia slobody. Následne vo februári 1996 senát Najvyššieho súdu SR uznesením zamietol odvolania obžalovaných voči tomuto rozsudku.
V prípade odsúdených na doživotný trest odňatia slobody je možné podať žiadosť o podmienečné prepustenie po 25 rokoch vo výkone trestu. Hauser sa nachádza vo väzení už 32 rokov. Návrh na jeho podmienečné prepustenie tentokrát podalo občianske združenie Parole. Ak by napokon združenie s návrhom uspelo, po prvý raz v histórii SR by sa na slobodu dostal právoplatne odsúdený na doživotný trest odňatia slobody.
Vietnamská komunita na Slovensku v otvorenom liste žiadala okresný súd, aby návrh na podmienečné prepustenie Hausera zamietol. „Pre našu komunitu nejde o uzavretú kapitolu. Obete boli naši krajania, kolegovia, susedia a príbuzní. Masaker na Starej Vajnorskej dodnes žije v pamäti vietnamských rodín na Slovensku i v Česku a každá ďalšia žiadosť odsúdeného o prepustenie tieto rany opätovne otvára,“ uviedli organizácie Vietnamská komunita na Slovensku, Únia vietnamských žien na Slovensku a Vietnamské korene.
Vražda šiestich Vietnamcov patrí k najzávažnejším prípadom v dejinách slovenskej kriminalistiky. Stala sa 8. apríla 1994 v sklade na Starej Vajnorskej ceste v Bratislave. Vtedy 23-ročný Róbert Matta a 24-ročný Hauser zavraždili samopalom troch dospelých mužov vo veku 35, 35 a 34 rokov, dve ženy vo veku 32 a 33 rokov, z ktorých jedna bola tehotná, a udusili osemmesačné dieťa.
Motívom bola krádež viac ako 1,1 milióna korún v rôznych menách. Páchatelia najskôr ušli do Nemecka. Keď sa o niekoľko dní vrátili a znovu chceli odísť do zahraničia, polícia ich zadržala na hraničnom priechode v Petržalke. Súdne pojednávanie sa začalo pred vtedajším bratislavským mestským súdom v máji 1995. Súd vyhlásil rozsudok - doživotné tresty odňatia slobody. Následne vo februári 1996 senát Najvyššieho súdu SR uznesením zamietol odvolania obžalovaných voči tomuto rozsudku.