Súd uložil Jurajovi Hudecovi za vraždu manželky 13 rokov väzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

K vražde došlo v nočných hodinách z 24. na 25. februára 2025 v jednom z rodinných domov na Martinskej ulici v Bratislave.

Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Krajský súd v Bratislave uložil Jurajovi Hudecovi z Bratislavy za vlaňajšiu vraždu manželky 13-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Rozsudok je právoplatný. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Odvolací súd vo štvrtok zrušil napadnutý rozsudok vo výroku o treste a spôsobe jeho výkonu. Pristúpil k jeho mimoriadnemu zníženiu. „Obžalovaný sa na výkon uloženého trestu odňatia slobody zaraďuje do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia,“ uviedol krajský súd vo svojom rozhodnutí.

K vražde došlo v nočných hodinách z 24. na 25. februára 2025 v jednom z rodinných domov na Martinskej ulici v Bratislave. Polícia už skôr informovala, že Hudec mal svojej manželke spôsobiť viaceré bodno-rezné rany prevažne v hornej časti tela. V dôsledku tohto konania utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
